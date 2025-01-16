Не доверяют Нойеру? Бавария решила подписать 21-летнего вратаря

Немецкая «Бавария» определилась с главной трансферной целью на ближайшее время – в клубе собираются подписать нового вратаря.

Руководство мюнхенской команды заинтересовано в приобретении 21-летнего голкипера Йонаса Урбига, который выступает в «Кельне».

«Бавария» решила выйти на трансферный рынок из-за травмы Даниэля Переца, который пропустил два последних матча. В клубе считают, что 38-летний Мануэль Нойер не сможет считаться основным вариантом в долгосрочной перспективе из-за своего возраста. Урбиг рассматривается в качестве напарника и, одновременно, конкурента для Переца.

Йонас Урбиг в текущем сезоне провел 10 матчей за «Кельн», в двух матчах сумел оставить ворота сухими.

В последнем матче «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» со счетом 5:0.