«Была возможность проявить себя». В Англии оценили игру Миколенко
«Эвертон» минимально уступил в домашнем матче
15 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Эвертон» и «Астон Вилла». Гости победили с минимальным счетом 1:0.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч. Английская пресса оценила выступление футболиста:
«Этот матч был прекрасной возможностью для игроков «Эвертона» показать свои сильные стороны и проявить себя перед новым тренером. Сделал это только один футболист – Виталий Миколенко, который стал лучшим в составе команды.
Он, безусловно, выполнял много работы и делал качественные передачи вперед. К сожалению, его партнеры не показали ничего, что могло бы укрепить доверие тренера», – подытожили журналисты.
«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице – в активе клуба 17 баллов. В следующем туре АПЛ подопечные Дэвида Мойеса сыграют против «Тоттенхэма» 19 января
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