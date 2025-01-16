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Англия
16 января 2025, 06:42 | Обновлено 16 января 2025, 06:43
683
0

«Была возможность проявить себя». В Англии оценили игру Миколенко

«Эвертон» минимально уступил в домашнем матче

16 января 2025, 06:42 | Обновлено 16 января 2025, 06:43
683
0
«Была возможность проявить себя». В Англии оценили игру Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

15 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Эвертон» и «Астон Вилла». Гости победили с минимальным счетом 1:0.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч. Английская пресса оценила выступление футболиста:

«Этот матч был прекрасной возможностью для игроков «Эвертона» показать свои сильные стороны и проявить себя перед новым тренером. Сделал это только один футболист – Виталий Миколенко, который стал лучшим в составе команды.

Он, безусловно, выполнял много работы и делал качественные передачи вперед. К сожалению, его партнеры не показали ничего, что могло бы укрепить доверие тренера», – подытожили журналисты.

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице – в активе клуба 17 баллов. В следующем туре АПЛ подопечные Дэвида Мойеса сыграют против «Тоттенхэма» 19 января

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Астон Вилла Эвертон - Астон Вилла Виталий Миколенко Дэвид Мойес
Микола Титюк Источник
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