Источник: один из арендованных игроков вернется из Зари в Динамо

Луганская Заря перед вылетом на сборы в Турцию определяется арендованными игроками и кадровым усилением.

Арендованный Викентий Волошин вернется в расположение Динамо, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.

Алексей Хахлев, а также Илья Гулько и Иван Головкин, в первой части сезона выступавшие в аренде за Минай, будут искать варианты с арендой или полноценным трансфером.

Остальные арендованные динамовцы – Владислав Супряга, Игорь Горбач, Артем Слесарь, Александр Яцык и Алексей Гусев – остаются в Заре.

Что касается потенциальных новичков, то ситуация в отношении Андрея Маткевича еще не решена. Штефан Пачионель, которого СМИ связывали с Зарей, луганский клуб не интересовал. Денис Антюх продолжает тренироваться с командой U-19.