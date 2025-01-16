Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: один из арендованных игроков вернется из Зари в Динамо
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 10:12 | Обновлено 16 января 2025, 10:22
306
0

Источник: один из арендованных игроков вернется из Зари в Динамо

Викентий Волошин не будет играть за луганский клуб во второй части сезона

16 января 2025, 10:12 | Обновлено 16 января 2025, 10:22
306
0
Источник: один из арендованных игроков вернется из Зари в Динамо
ФК Заря. Викентий Волошин

Луганская Заря перед вылетом на сборы в Турцию определяется арендованными игроками и кадровым усилением.

Арендованный Викентий Волошин вернется в расположение Динамо, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.

Алексей Хахлев, а также Илья Гулько и Иван Головкин, в первой части сезона выступавшие в аренде за Минай, будут искать варианты с арендой или полноценным трансфером.

Остальные арендованные динамовцы – Владислав Супряга, Игорь Горбач, Артем Слесарь, Александр Яцык и Алексей Гусев – остаются в Заре.

Что касается потенциальных новичков, то ситуация в отношении Андрея Маткевича еще не решена. Штефан Пачионель, которого СМИ связывали с Зарей, луганский клуб не интересовал. Денис Антюх продолжает тренироваться с командой U-19.

По теме:
ВИДЕО. Динамо забило второй гол в ворота Марибора
ВИДЕО. Отличился легионер. Динамо открыло счет товарищеского матча
ВИДЕО. Легенда Динамо не реализовал пенальти в ворота Марибора
трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Заря Луганск Викентий Волошин Динамо Киев аренда игрока Илья Гулько Иван Головкин Минай Владислав Супряга Игорь Горбач Артем Слесар Александр Яцык Алексей Гусев Владимир Белоцерковец Денис Антюх Андрей Маткевич Дмитрий Венков Алексей Хахлев
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
Бокс | 16 января 2025, 07:48 0
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»

Майрис высказался о Тайсоне Фьюри

Свитолина уверенно одолела 83-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open 2025
Теннис | 16 января 2025, 10:14 12
Свитолина уверенно одолела 83-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open 2025
Свитолина уверенно одолела 83-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open 2025

Элина выиграла у Кэролайн Доулхайд в двух сетах в 1/32 финала мейджора

Тренер Украины U-20: «Сыграли так, как Бразилия в футболе. Не ожидали»
Хоккей | 15.01.2025, 16:10
Тренер Украины U-20: «Сыграли так, как Бразилия в футболе. Не ожидали»
Тренер Украины U-20: «Сыграли так, как Бразилия в футболе. Не ожидали»
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
Футбол | 15.01.2025, 13:05
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 16.01.2025, 10:33
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
14.01.2025, 11:09 3
Бокс
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
14.01.2025, 15:16 1
Хоккей
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
15.01.2025, 15:31
Бокс
Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб
Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб
14.01.2025, 12:24 6
Футбол
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
15.01.2025, 07:41 26
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
14.01.2025, 18:29 29
Хоккей
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
15.01.2025, 04:08 2
Футбол
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
14.01.2025, 08:19 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем