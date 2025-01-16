Источник: один из арендованных игроков вернется из Зари в Динамо
Викентий Волошин не будет играть за луганский клуб во второй части сезона
Луганская Заря перед вылетом на сборы в Турцию определяется арендованными игроками и кадровым усилением.
Арендованный Викентий Волошин вернется в расположение Динамо, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.
Алексей Хахлев, а также Илья Гулько и Иван Головкин, в первой части сезона выступавшие в аренде за Минай, будут искать варианты с арендой или полноценным трансфером.
Остальные арендованные динамовцы – Владислав Супряга, Игорь Горбач, Артем Слесарь, Александр Яцык и Алексей Гусев – остаются в Заре.
Что касается потенциальных новичков, то ситуация в отношении Андрея Маткевича еще не решена. Штефан Пачионель, которого СМИ связывали с Зарей, луганский клуб не интересовал. Денис Антюх продолжает тренироваться с командой U-19.
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