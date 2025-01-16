Источник: Рух усилится бомбардиром из Первой лиги, покинувшим свой клуб

24-летний полузащитник Артур Ременяк продолжит свою карьеру во львовском клубе «Рух».

Недавно хавбек покинул клуб Первой лиги «Минай», где он стал лучшим бомбардиром команды в первой части сезона (5 голов в 13 матчах).

С 2017 по 2021 год Ременяк выступал за команду «Львов» в разных возрастных категориях и дебютировал в Премьер-лиге именно в составе этого клуба.

Артур Ременяк мог оказаться в тернопольской «Ниве», где клубом руководит Роман Михайлив, действующий владелец ДЮСШ Львов.