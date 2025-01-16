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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 09:53 | Обновлено 16 января 2025, 10:00
319
0

Источник: Рух усилится бомбардиром из Первой лиги, покинувшим свой клуб

Артур Ременяк, попрощавшись с «Минаем», станет игроком львовского клуба

16 января 2025, 09:53 | Обновлено 16 января 2025, 10:00
319
0
Источник: Рух усилится бомбардиром из Первой лиги, покинувшим свой клуб
ФК Минай. Артур Ременяк

24-летний полузащитник Артур Ременяк продолжит свою карьеру во львовском клубе «Рух».

Недавно хавбек покинул клуб Первой лиги «Минай», где он стал лучшим бомбардиром команды в первой части сезона (5 голов в 13 матчах).

С 2017 по 2021 год Ременяк выступал за команду «Львов» в разных возрастных категориях и дебютировал в Премьер-лиге именно в составе этого клуба.

Артур Ременяк мог оказаться в тернопольской «Ниве», где клубом руководит Роман Михайлив, действующий владелец ДЮСШ Львов.

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Артур Ременяк Минай Рух Львов Нива Тернополь трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига свободный агент Роман Михайлив
Николай Степанов Источник: UA-Football
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