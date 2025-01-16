Украина. Премьер лига16 января 2025, 09:53 | Обновлено 16 января 2025, 10:00
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Источник: Рух усилится бомбардиром из Первой лиги, покинувшим свой клуб
Артур Ременяк, попрощавшись с «Минаем», станет игроком львовского клуба
16 января 2025, 09:53 | Обновлено 16 января 2025, 10:00
319
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24-летний полузащитник Артур Ременяк продолжит свою карьеру во львовском клубе «Рух».
Недавно хавбек покинул клуб Первой лиги «Минай», где он стал лучшим бомбардиром команды в первой части сезона (5 голов в 13 матчах).
С 2017 по 2021 год Ременяк выступал за команду «Львов» в разных возрастных категориях и дебютировал в Премьер-лиге именно в составе этого клуба.
Артур Ременяк мог оказаться в тернопольской «Ниве», где клубом руководит Роман Михайлив, действующий владелец ДЮСШ Львов.
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