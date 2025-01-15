ОФИЦИАЛЬНО. Минай прекратил сотрудничество с одним из лидеров команды
Артур Ременяк покинул расположение закарпатцев
24-летний украинский полузащитник Артур Ременяк больше не является игроком перволигового «Миная».
На официальном сайте клуба сообщили о прекращении сотрудничества.
Артур Ременяк присоединился к закарпатскому клубу в 2023 году. В Премьер-лиге он провел 19 матчей, в которых забил 5 мячей.
В этом сезоне Ременяк сыграл за «Минай» 13 матчей и забил 5 мячей. В первой части чемпионата он стал самым результативным игроком клуба.
Летом к Артуру Ременяку проявляли интерес клубы Премьер-лиги, однако «Минай» так и не получил официальных предложений по трансферу.
Теперь футболист будет искать новый клуб в статусе свободного агента.
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