Другие новости16 января 2025, 08:33 | Обновлено 16 января 2025, 08:36
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ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал контракт с латвийским клубом
Воспитанник Шахтера Андрей Коробенко будет играть за команду Лиепая
16 января 2025, 08:33 | Обновлено 16 января 2025, 08:36
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Украинский хавбек Андрей Коробенко официально стал игроком латвийского клуба «Лиепая».
Ранее украинский полузащитник расторг контракт с латвийской «Валмиерой».
В сезоне 2024 Андрей Коробенко провел 33 матча в чемпионате Латвии и сделал 1 голевую передачу.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость воспитанника донецкого «Шахтера» в 400 тысяч евро.
Ранее Коробенко играл за клубы Шахтер, Черноморец, Мариуполь, Рух Львов, Ингулец и латвийскую Валмиеру.
Читайте также:Источник: воспитанник Шахтера сменил клуб в Латвии
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