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16 января 2025, 08:33 | Обновлено 16 января 2025, 08:36
318
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал контракт с латвийским клубом

Воспитанник Шахтера Андрей Коробенко будет играть за команду Лиепая

16 января 2025, 08:33 | Обновлено 16 января 2025, 08:36
318
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал контракт с латвийским клубом
ФК Лиепая. Андрей Коробенко

Украинский хавбек Андрей Коробенко официально стал игроком латвийского клуба «Лиепая».

Ранее украинский полузащитник расторг контракт с латвийской «Валмиерой».

В сезоне 2024 Андрей Коробенко провел 33 матча в чемпионате Латвии и сделал 1 голевую передачу.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость воспитанника донецкого «Шахтера» в 400 тысяч евро.

Ранее Коробенко играл за клубы Шахтер, Черноморец, Мариуполь, Рух Львов, Ингулец и латвийскую Валмиеру.

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Источник: черкасский ЛНЗ заинтересован в переходе косовского центрбека
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Лиепая трансферы Шахтер Донецк чемпионат Латвии по футболу свободный агент расторжение контракта Андрей Коробенко Валмиера
Николай Степанов Источник: Instagram
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