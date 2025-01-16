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Германия
16 января 2025, 02:15 | Обновлено 16 января 2025, 02:39
171
0

Украинский Холанд принял решение о своем будущем. Что планирует Артем?

Украинский форвард Байера не хочет менять клуб

16 января 2025, 02:15 | Обновлено 16 января 2025, 02:39
171
0
Украинский Холанд принял решение о своем будущем. Что планирует Артем?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский форвард «Байера» Артем Степанов решил не менять клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает Kicker.

На 17-летнего нападающего претендуют несколько клубов 2-й германской Бундеслиги. Одним из кандидатов на подписание украинца значится Кайзерслаутерн, который хотел бы взять игрока в аренду.

Однако Степанов решил остаться до конца сезона в Байере. Артем хочет подождать с переходом в другой клуб и посмотреть, как будут развиваться события в Леверкузене.

Однако не исключено, что перспективный украинец будет готов уйти в аренду уже ближайшим летом.

В текущем сезоне Степанов сыграл за первую команду «Байера» 1 матч, результативными действиями он не отметился. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

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Артем Степанов Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига Эрлинг Холанд
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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