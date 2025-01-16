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Чемпионат Англии
Лестер
15.01.2025 21:30 – FT 0 : 2
Кристал Пэлас
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Англия
16 января 2025, 05:25 | Обновлено 16 января 2025, 05:27
39
0

Лестер – Кристал Пэлас – 0:2. Фиаско лисиц. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ

16 января 2025, 05:25 | Обновлено 16 января 2025, 05:27
39
0
Лестер – Кристал Пэлас – 0:2. Фиаско лисиц. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января в среду прошли матчи 21-го тура чемпионата Англии.

«Кристал Пэлас» отправился на выезд в один из аутсайдеров лиги «Лестера».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В итоге «орлы» одержали победу над «лисами» – 2:0. Если в первом тайме было определенное затишье, то после перерыва начались результативные действия. Сначала форвард гостей Жан-Филипп Матета прошил ворота хозяев, а уже к концу встречи Марк Гехи удвоил преимущество «Кристал Пеласа».

В турнирной таблице «орлы» благодаря триумфу поднялись на 14-ю строчку (24 пункта). «Лыса» так и остались на 19-й позиции (14 баллов).

АПЛ. 21-й тур, 15 января

«Лестер» – «Кристал Пелэс» – 0:2

Голы: Матета, 52, Гехи, 78

Видеообзор матча:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Гехи (Кристал Пэлас).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
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Лестер Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Жан-Филипп Матета Марк Гехи
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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