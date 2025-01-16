Лестер – Кристал Пэлас – 0:2. Фиаско лисиц. Видео голов и обзор матча
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15 января в среду прошли матчи 21-го тура чемпионата Англии.
«Кристал Пэлас» отправился на выезд в один из аутсайдеров лиги «Лестера».
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В итоге «орлы» одержали победу над «лисами» – 2:0. Если в первом тайме было определенное затишье, то после перерыва начались результативные действия. Сначала форвард гостей Жан-Филипп Матета прошил ворота хозяев, а уже к концу встречи Марк Гехи удвоил преимущество «Кристал Пеласа».
В турнирной таблице «орлы» благодаря триумфу поднялись на 14-ю строчку (24 пункта). «Лыса» так и остались на 19-й позиции (14 баллов).
АПЛ. 21-й тур, 15 января
«Лестер» – «Кристал Пелэс» – 0:2
Голы: Матета, 52, Гехи, 78
Видеообзор матча:
События матча
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