15 января в среду прошли матчи 21-го тура чемпионата Англии.

«Кристал Пэлас» отправился на выезд в один из аутсайдеров лиги «Лестера».

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В итоге «орлы» одержали победу над «лисами» – 2:0. Если в первом тайме было определенное затишье, то после перерыва начались результативные действия. Сначала форвард гостей Жан-Филипп Матета прошил ворота хозяев, а уже к концу встречи Марк Гехи удвоил преимущество «Кристал Пеласа».

В турнирной таблице «орлы» благодаря триумфу поднялись на 14-ю строчку (24 пункта). «Лыса» так и остались на 19-й позиции (14 баллов).

АПЛ. 21-й тур, 15 января

«Лестер» – «Кристал Пелэс» – 0:2

Голы: Матета, 52, Гехи, 78

Видеообзор матча: