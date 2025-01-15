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Германия
15 января 2025, 23:32 |
39
0

Ключевая статистика матча Бундеслиги 2024/25: Бавария – Хоффенхайм

Подопечные Компани разгромили противника со счетом 5:0

15 января 2025, 23:32 |
39
0
Ключевая статистика матча Бундеслиги 2024/25: Бавария – Хоффенхайм
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января в рамках 17-го тура немецкого чемпионата на «Альянц Арене» состоялся матч между «Баварией» и «Хоффенхаймом». Матч завершился разгромной победой владельцев поля. Дублем отметился Лерой Сане, а Рафаэль Герейро, Гарри Кейн и Серж Гнабри забили по одному мячу.

Статистика

Бавария Хоффенхайм

  • Владение мячом: 64% – 36%
  • Ожидаемые голы (xG): 3.36 – 0.18
  • Большие шансы: 5 – 0
  • Удары по воротам: 25 – 5
  • Удары в створ ворот: 10 – 2
  • Сейвы: 2 – 5
  • Угловые: 13 – 1
  • Фолы: 8 – 10
  • Передачи: 744 – 410
  • Точные передачи: 671 – 338
  • Отборы мяча: 11 – 21
  • Штрафные удары: 9 – 8
  • Желтые карточки: 1 – 1

В этом розыгрыше Бундеслиги Бавария занимает первое место в турнирной таблице лиги с 42 очками (13 побед, 3 ничьи, 1 поражение).

У Хоффенхайма дела обстоят хуже – 15-е место с 14 очками (3 победы, 5 ничьи, 9 поражений).

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Бавария Хоффенхайм чемпионат Германии по футболу Бундеслига статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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