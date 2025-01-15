Ключевая статистика матча Бундеслиги 2024/25: Бавария – Хоффенхайм
Подопечные Компани разгромили противника со счетом 5:0
14 января в рамках 17-го тура немецкого чемпионата на «Альянц Арене» состоялся матч между «Баварией» и «Хоффенхаймом». Матч завершился разгромной победой владельцев поля. Дублем отметился Лерой Сане, а Рафаэль Герейро, Гарри Кейн и Серж Гнабри забили по одному мячу.
Статистика
Бавария – Хоффенхайм
- Владение мячом: 64% – 36%
- Ожидаемые голы (xG): 3.36 – 0.18
- Большие шансы: 5 – 0
- Удары по воротам: 25 – 5
- Удары в створ ворот: 10 – 2
- Сейвы: 2 – 5
- Угловые: 13 – 1
- Фолы: 8 – 10
- Передачи: 744 – 410
- Точные передачи: 671 – 338
- Отборы мяча: 11 – 21
- Штрафные удары: 9 – 8
- Желтые карточки: 1 – 1
В этом розыгрыше Бундеслиги Бавария занимает первое место в турнирной таблице лиги с 42 очками (13 побед, 3 ничьи, 1 поражение).
У Хоффенхайма дела обстоят хуже – 15-е место с 14 очками (3 победы, 5 ничьи, 9 поражений).
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