Ключевая статистика матча Бундеслиги 2024/25: Бавария – Хоффенхайм

14 января в рамках 17-го тура немецкого чемпионата на «Альянц Арене» состоялся матч между «Баварией» и «Хоффенхаймом». Матч завершился разгромной победой владельцев поля. Дублем отметился Лерой Сане, а Рафаэль Герейро, Гарри Кейн и Серж Гнабри забили по одному мячу.

Статистика

Бавария – Хоффенхайм

Владение мячом: 64% – 36%

Ожидаемые голы (xG): 3.36 – 0.18

Большие шансы: 5 – 0

Удары по воротам: 25 – 5

Удары в створ ворот: 10 – 2

Сейвы: 2 – 5

Угловые: 13 – 1

Фолы: 8 – 10

Передачи: 744 – 410

Точные передачи: 671 – 338

Отборы мяча: 11 – 21

Штрафные удары: 9 – 8

Желтые карточки: 1 – 1

В этом розыгрыше Бундеслиги Бавария занимает первое место в турнирной таблице лиги с 42 очками (13 побед, 3 ничьи, 1 поражение).

У Хоффенхайма дела обстоят хуже – 15-е место с 14 очками (3 победы, 5 ничьи, 9 поражений).