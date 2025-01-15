Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол в раздевалку. Троссард вывел Арсенал вперед в игре с Тоттенхэмом
Англия
15 января 2025, 22:49 | Обновлено 15 января 2025, 22:53
213
0

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Троссард вывел Арсенал вперед в игре с Тоттенхэмом

Вечером 15 января проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги

15 января 2025, 22:49 | Обновлено 15 января 2025, 22:53
213
0
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Троссард вывел Арсенал вперед в игре с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января в 22:00 проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» играют в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.

❗️ Видео в Telegram: все голы матча АПЛ

Забив гол в раздевалку, Леандро Троссард вывел Арсенал вперед (2:1)

ГОЛ! 2:1. Леандро Троссард, 45 мин

По теме:
Арсенал одержал волевую победу над Тоттенхэмом. Зинченко вышел на замену
Эдегор обогнал Санчеса и Ляказетта по количеству ассистов в АПЛ
Эвертон с Миколенко провалил первый матч Мойеса после возвращения
Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Арсенал - Тоттенхэм Леандро Троссард
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
Футбол | 15 января 2025, 07:41 19
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос

Егор Ярмолюк может себе позволить...

Результаты сборной обжалуют из-за Мудрика? Юрист оценил такую ​​возможность
Футбол | 15 января 2025, 14:56 14
Результаты сборной обжалуют из-за Мудрика? Юрист оценил такую ​​возможность
Результаты сборной обжалуют из-за Мудрика? Юрист оценил такую ​​возможность

Илья Скоропашкин рассказал о вероятных последствиях допингового скандала

Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Бокс | 15.01.2025, 08:50
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
«Интересно». Реакция фанатов на возможный переход Витора Рейса в Ман Сити
Футбол | 15.01.2025, 21:45
«Интересно». Реакция фанатов на возможный переход Витора Рейса в Ман Сити
«Интересно». Реакция фанатов на возможный переход Витора Рейса в Ман Сити
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Футбол | 15.01.2025, 02:15
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
14.01.2025, 15:16 1
Хоккей
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
14.01.2025, 11:09 3
Бокс
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
14.01.2025, 09:32 19
Бокс
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
15.01.2025, 04:08 2
Футбол
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
14.01.2025, 09:05 7
Бокс
Он тренирует украинца. Реал нашел замену Анчелотти, и это не Алонсо
Он тренирует украинца. Реал нашел замену Анчелотти, и это не Алонсо
14.01.2025, 14:11 2
Футбол
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
15.01.2025, 17:51 213
Футбол
Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб
Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб
14.01.2025, 12:24 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем