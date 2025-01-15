ВИДЕО. Гол в раздевалку. Троссард вывел Арсенал вперед в игре с Тоттенхэмом

15 января в 22:00 проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» играют в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.

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Забив гол в раздевалку, Леандро Троссард вывел Арсенал вперед (2:1)

ГОЛ! 2:1. Леандро Троссард, 45 мин