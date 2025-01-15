Англия15 января 2025, 22:49 | Обновлено 15 января 2025, 22:53
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ВИДЕО. Гол в раздевалку. Троссард вывел Арсенал вперед в игре с Тоттенхэмом
Вечером 15 января проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги
15 января 2025, 22:49 | Обновлено 15 января 2025, 22:53
213
0
15 января в 22:00 проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.
«Арсенал» и «Тоттенхэм» играют в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.
❗️ Видео в Telegram: все голы матча АПЛ
Забив гол в раздевалку, Леандро Троссард вывел Арсенал вперед (2:1)
ГОЛ! 2:1. Леандро Троссард, 45 мин
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