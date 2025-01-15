Англия15 января 2025, 22:43 | Обновлено 15 января 2025, 22:50
144
0
ВИДЕО. Автогол Соланке. Арсенал перед перерывом сравнял счет
«Арсенал» и «Тоттенхэм» играют в Лондоне на стадионе «Эмирейтс»
15 января 2025, 22:43 | Обновлено 15 января 2025, 22:50
144
0
15 января в 22:00 проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.
«Арсенал» и «Тоттенхэм» играют в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.
❗️ Видео в Telegram: все голы матча АПЛ
Арсенал перед перерывом сравнял счет. Автогол записан на Доминика Соланке (1:1).
ГОЛ! 1:1. Доминик Соланке, 40 мин (автогол)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 января 2025, 02:15 0
Не будет четырех атакующих игроков
Футбол | 15 января 2025, 22:05 0
Роман Безус забил за «Омонию» и помог одержать победу
Футбол | 15.01.2025, 17:51
Футбол | 15.01.2025, 04:08
Хоккей | 15.01.2025, 12:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.01.2025, 10:48
14.01.2025, 16:27 5
15.01.2025, 00:15
14.01.2025, 14:11 2
14.01.2025, 07:51 1
15.01.2025, 06:23 8
14.01.2025, 08:19 14
14.01.2025, 15:16 1