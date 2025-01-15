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Англия
15 января 2025, 22:43 | Обновлено 15 января 2025, 22:50
144
0

ВИДЕО. Автогол Соланке. Арсенал перед перерывом сравнял счет

«Арсенал» и «Тоттенхэм» играют в Лондоне на стадионе «Эмирейтс»

15 января 2025, 22:43 | Обновлено 15 января 2025, 22:50
144
0
ВИДЕО. Автогол Соланке. Арсенал перед перерывом сравнял счет
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января в 22:00 проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» играют в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.

❗️ Видео в Telegram: все голы матча АПЛ

Арсенал перед перерывом сравнял счет. Автогол записан на Доминика Соланке (1:1).

ГОЛ! 1:1. Доминик Соланке, 40 мин (автогол)

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Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Арсенал - Тоттенхэм автогол Доминик Соланке
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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