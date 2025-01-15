Карпаты в список на сборы включили четырех игроков из Руха
Зелено-белые усилятся квартетом футболистов другого львовского клуба
Как стало известно Sport.ua, в состав делегации «Карпат», которая 19 января отправится на сборы в Турцию, будет включен квартет футболистов «Руха»: Алексей Сыч, Игорь Краснопир, Илья Квасница и Олег Федор.
После завершения первого этапа подготовки футболисты «Карпат» будут два дня отдыхать. За это время зелено-белые оформят переход игроков из львовского «Руха».
В последние дни с основой «Карпат» тренировались игроки молодежного состава Владислав Резник и Николай Киричок, и 17 января станет известно, поедут ли они в Турцию.
Еще два потенциальных новичка-легионера должны появиться в расположении «Карпат» непосредственно на заграничных сборах.
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