Карпаты в список на сборы включили четырех игроков из Руха

Как стало известно Sport.ua, в состав делегации «Карпат», которая 19 января отправится на сборы в Турцию, будет включен квартет футболистов «Руха»: Алексей Сыч, Игорь Краснопир, Илья Квасница и Олег Федор.

После завершения первого этапа подготовки футболисты «Карпат» будут два дня отдыхать. За это время зелено-белые оформят переход игроков из львовского «Руха».

В последние дни с основой «Карпат» тренировались игроки молодежного состава Владислав Резник и Николай Киричок, и 17 января станет известно, поедут ли они в Турцию.

Еще два потенциальных новичка-легионера должны появиться в расположении «Карпат» непосредственно на заграничных сборах.