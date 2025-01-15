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Украина. Премьер лига
15 января 2025, 23:21 | Обновлено 15 января 2025, 23:33
504
0

Карпаты в список на сборы включили четырех игроков из Руха

Зелено-белые усилятся квартетом футболистов другого львовского клуба

15 января 2025, 23:21 | Обновлено 15 января 2025, 23:33
504
0
Карпаты в список на сборы включили четырех игроков из Руха
ФК Рух. Илья Квасница

Как стало известно Sport.ua, в состав делегации «Карпат», которая 19 января отправится на сборы в Турцию, будет включен квартет футболистов «Руха»: Алексей Сыч, Игорь Краснопир, Илья Квасница и Олег Федор.

После завершения первого этапа подготовки футболисты «Карпат» будут два дня отдыхать. За это время зелено-белые оформят переход игроков из львовского «Руха».

В последние дни с основой «Карпат» тренировались игроки молодежного состава Владислав Резник и Николай Киричок, и 17 января станет известно, поедут ли они в Турцию.

Еще два потенциальных новичка-легионера должны появиться в расположении «Карпат» непосредственно на заграничных сборах.

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трансферы Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы трансферы УПЛ Рух Львов Алексей Сыч Игорь Краснопир Олег Федор Илья Квасница инсайд Карпаты Львов U-19
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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