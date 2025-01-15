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Испания
15 января 2025, 21:43 |
1092
1

Реал определил, какого футболиста подпишет после провала в Эль-Класико

Мадридцы готовы вернуться в команду Алехандра Хименеса

15 января 2025, 21:43 |
1092
1
Реал определил, какого футболиста подпишет после провала в Эль-Класико
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандра Хименес

В воскресенье, 12 января, прошел финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретились «Реал» и «Барселона». Мадридский клуб потерпел разгромное поражение со счетом 2:5.

После этого матча Флорентино Перес негативно отозвался об игре Лукаса Васкеса, который подменяет травмированного Дани Карвахаля на правом фланге обороны. «Реал» определил приоритетом подписание правого защитника уже в январе. Такие игроки, как Фримпонг и Александер-Арнольд, являются фаворитами для руководства «бланкос», но высокая цена делает их трансферы в настоящее время невозможным.

Таким образом «Реал» выкупит у «Милана» своего бывшего защитника Алехандра Хименеса. У мадридцев есть право обратного выкупа испанского футболиста за 10 миллионов евро.

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Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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OKs100
Реалу нужен Забарный, чтобы не пропускать столько голов.
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