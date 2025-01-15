Реал определил, какого футболиста подпишет после провала в Эль-Класико

В воскресенье, 12 января, прошел финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретились «Реал» и «Барселона». Мадридский клуб потерпел разгромное поражение со счетом 2:5.

После этого матча Флорентино Перес негативно отозвался об игре Лукаса Васкеса, который подменяет травмированного Дани Карвахаля на правом фланге обороны. «Реал» определил приоритетом подписание правого защитника уже в январе. Такие игроки, как Фримпонг и Александер-Арнольд, являются фаворитами для руководства «бланкос», но высокая цена делает их трансферы в настоящее время невозможным.

Таким образом «Реал» выкупит у «Милана» своего бывшего защитника Алехандра Хименеса. У мадридцев есть право обратного выкупа испанского футболиста за 10 миллионов евро.