Статусный легионер-новичок Полесья назвал УПЛ одной из 8 лучших лиг Европы

Уругвайский форвард «Пеньяроля» Факундо Батиста, играющий в Уругвае на правах аренды из мексиканской «Некаксы» и собирающийся в ближайшее время перебраться в «Полесье» положительно высказался об уровне украинской Премьер-лиги.

«Я еду в одну из восьми лучших лиг Европы. Вчера я гулял по улице, и люди остановили меня, они сказали не уходить. Я собираюсь вернуться [со временем] в нынешний клуб и хочу завершить карьеру в «Пеньяроле», – заявил Батиста.

Ранее сообщалось, что Батиста уже подписал с «Полесьем» контракт на три года с опцией пролонгации еще на один сезон. Впрочем, официально о трансфере уругвайца житомирские «волки» пока не сообщали.