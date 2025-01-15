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  4. Статусный легионер-новичок Полесья назвал УПЛ одной из 8 лучших лиг Европы
Украина. Премьер лига
15 января 2025, 21:20 |
768
3

Статусный легионер-новичок Полесья назвал УПЛ одной из 8 лучших лиг Европы

Факундо Батиста высокого мнения об украинском элитарном чемпионате

15 января 2025, 21:20 |
768
3
Статусный легионер-новичок Полесья назвал УПЛ одной из 8 лучших лиг Европы
ФК Пеньяроль. Факундо Батиста

Уругвайский форвард «Пеньяроля» Факундо Батиста, играющий в Уругвае на правах аренды из мексиканской «Некаксы» и собирающийся в ближайшее время перебраться в «Полесье» положительно высказался об уровне украинской Премьер-лиги.

«Я еду в одну из восьми лучших лиг Европы. Вчера я гулял по улице, и люди остановили меня, они сказали не уходить. Я собираюсь вернуться [со временем] в нынешний клуб и хочу завершить карьеру в «Пеньяроле», – заявил Батиста.

Ранее сообщалось, что Батиста уже подписал с «Полесьем» контракт на три года с опцией пролонгации еще на один сезон. Впрочем, официально о трансфере уругвайца житомирские «волки» пока не сообщали.

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Факундо Батиста Пеньяроль Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы Некакса
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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NadalKing
Да нифига это не похвала,это неадекватное подлизывание и оно явно лишнее..
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+1
MaximusOne
І тут Остапа... Батісту понесло)))
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0
Frank Piter
Сколько Буткевич акционного товара из АТБ ему за эти слова впихнул?  
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-1
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