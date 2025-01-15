Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб MLS заплатит за игрока Шахтера 6 млн долларов плюс бонусы
Украина. Премьер лига
15 января 2025, 20:41 | Обновлено 15 января 2025, 22:21
523
0

Клуб MLS заплатит за игрока Шахтера 6 млн долларов плюс бонусы

20-летний Кевин Келси после «Цинциннати» станет игроком «Портленд Тимберс»

15 января 2025, 20:41 | Обновлено 15 января 2025, 22:21
523
0
Клуб MLS заплатит за игрока Шахтера 6 млн долларов плюс бонусы
ФК Шахтер. Кевин Келси

Венесуэльский форвард Кевин Келси близок к переходу из «Шахтера» в клуб MLS «Портленд Тимберс».

Фиксированная сумма трансфера 20-летнего нападающего составляет 6 млн долларов.

При этом в контракте предусмотрены дополнительные бонусы, сообщает ТаТоТаке.

Предыдущий договор Келси с клубом MLS – аренда в «Цинциннати» – принес Шахтеру $800 тысяч.

В 2024 году Кевин сыграл за «Цинциннати» 25 матчей в MLS и забил 6 голов.

По теме:
ПУШИЧ: «Мы решили играть один в один через все поле с 4 нападающими»
Неожиданный вариант. Неймар может перейти в клуб из города ветров
«Интересно». Реакция фанатов на возможный переход Витора Рейса в Ман Сити
трансферы Major League Soccer (MLS) Шахтер Донецк Портленд Тимберс трансферы УПЛ Кевин Келси ТаТоТаке Цинциннати (MLS)
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
Футбол | 15 января 2025, 04:08 2
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд
Барселона нашла замену Левандовски за 150 млн евро. И это не Холанд

Александер Исак может стать игроком каталонского клуба

Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Бокс | 15 января 2025, 15:31 0
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры

Британский боксер заявил, что больше не вернется на ринг

ВИДЕО. Красавец со штрафного. Экс-игрок сборной Украины забил шикарный гол
Футбол | 15.01.2025, 22:05
ВИДЕО. Красавец со штрафного. Экс-игрок сборной Украины забил шикарный гол
ВИДЕО. Красавец со штрафного. Экс-игрок сборной Украины забил шикарный гол
Результаты сборной обжалуют из-за Мудрика? Юрист оценил такую ​​возможность
Футбол | 15.01.2025, 14:56
Результаты сборной обжалуют из-за Мудрика? Юрист оценил такую ​​возможность
Результаты сборной обжалуют из-за Мудрика? Юрист оценил такую ​​возможность
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
Хоккей | 15.01.2025, 12:30
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
15.01.2025, 08:50
Бокс
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
13.01.2025, 20:21 80
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
14.01.2025, 10:48
Бокс
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
15.01.2025, 08:26 6
Футбол
«Ему заплатят». Промоутер рассказал, ради кого Фьюри вернется на ринг
«Ему заплатят». Промоутер рассказал, ради кого Фьюри вернется на ринг
14.01.2025, 07:51 1
Бокс
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
13.01.2025, 22:09 10
Футбол
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
15.01.2025, 02:15
Футбол
Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»
Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»
14.01.2025, 12:10 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем