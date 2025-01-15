Клуб MLS заплатит за игрока Шахтера 6 млн долларов плюс бонусы

Венесуэльский форвард Кевин Келси близок к переходу из «Шахтера» в клуб MLS «Портленд Тимберс».

Фиксированная сумма трансфера 20-летнего нападающего составляет 6 млн долларов.

При этом в контракте предусмотрены дополнительные бонусы, сообщает ТаТоТаке.

Предыдущий договор Келси с клубом MLS – аренда в «Цинциннати» – принес Шахтеру $800 тысяч.

В 2024 году Кевин сыграл за «Цинциннати» 25 матчей в MLS и забил 6 голов.