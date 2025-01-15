Украина. Премьер лига15 января 2025, 20:41 | Обновлено 15 января 2025, 22:21
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Клуб MLS заплатит за игрока Шахтера 6 млн долларов плюс бонусы
20-летний Кевин Келси после «Цинциннати» станет игроком «Портленд Тимберс»
15 января 2025, 20:41 | Обновлено 15 января 2025, 22:21
523
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Венесуэльский форвард Кевин Келси близок к переходу из «Шахтера» в клуб MLS «Портленд Тимберс».
Фиксированная сумма трансфера 20-летнего нападающего составляет 6 млн долларов.
При этом в контракте предусмотрены дополнительные бонусы, сообщает ТаТоТаке.
Предыдущий договор Келси с клубом MLS – аренда в «Цинциннати» – принес Шахтеру $800 тысяч.
В 2024 году Кевин сыграл за «Цинциннати» 25 матчей в MLS и забил 6 голов.
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