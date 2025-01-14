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Украина. Премьер лига
14 января 2025, 22:26 | Обновлено 14 января 2025, 22:27
983
2

Не Парма. Известно, где продолжит карьеру молодой легионер Шахтера

Кевин Келси перешел в «Портленд Тимберс»

14 января 2025, 22:26 | Обновлено 14 января 2025, 22:27
983
2
Не Парма. Известно, где продолжит карьеру молодой легионер Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Келси

Венесуельский нападающий «Шахтера» Кевин Келси продолжит карьеру в «Портленд Тимберс», сообщает Дэниел Нохра.

По информации источника, трансфер 20-летнего футболиста был закрыт за сумму чуть более 6 миллионов долларов. За игрока также боролась «Парма», которая выступает в Серии А, но их предложение не достигало суммы, которую запрашивал донецкий клуб.

Келси стал 3-й самой большой покупкой американского клуба в истории.

В прошедшем сезоне Кевин Келси провел 49 матчей и забил 9 голов.

Ранее сообщалось о том, что воспитанник «Шахтера» подписал контракт с участником еврокубков.

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Кевин Келси Портленд Тимберс трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк Major League Soccer (MLS) Парма трансферы Серии A
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Дані Рохас
Что за идиоты, зачем вы его продали? Нападющих нет
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