Не Парма. Известно, где продолжит карьеру молодой легионер Шахтера

Венесуельский нападающий «Шахтера» Кевин Келси продолжит карьеру в «Портленд Тимберс», сообщает Дэниел Нохра.

По информации источника, трансфер 20-летнего футболиста был закрыт за сумму чуть более 6 миллионов долларов. За игрока также боролась «Парма», которая выступает в Серии А, но их предложение не достигало суммы, которую запрашивал донецкий клуб.

Келси стал 3-й самой большой покупкой американского клуба в истории.

В прошедшем сезоне Кевин Келси провел 49 матчей и забил 9 голов.

Ранее сообщалось о том, что воспитанник «Шахтера» подписал контракт с участником еврокубков.