Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первые шаги. Воспитанник Шахтера подписал контракт с участником еврокубков
Бельгия
14 января 2025, 21:00 | Обновлено 14 января 2025, 21:04
1283
2

Первые шаги. Воспитанник Шахтера подписал контракт с участником еврокубков

Александр Сорока подписал соглашение с бельгийским «Гентом»

14 января 2025, 21:00 | Обновлено 14 января 2025, 21:04
1283
2
Первые шаги. Воспитанник Шахтера подписал контракт с участником еврокубков
ФК Гент. Александр Сорока

Украинский опорный полузащитник Александр Сорока подписал контракт с «Гентом», сообщает официальный сайт клуба.

Это первый профессиональный контракт в карьере для 18-летнего украинца. Соглашение действует до лета 2027 года.

Александр является воспитанником донецкого «Шахтера», но в начале полномасштабного вторжения россии в Украину покинул территорию страны.

В текущем сезоне Александр Сорока провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах.

«Гент» в сезоне 2024/25 выступает в Лиге конференций, где по результатам общей таблицы занял 17-е место и сыграет в 1/16 финала.

Ранее сообщалось о том, что 14-летний талант поедет на сборы с клубом УПЛ.

По теме:
ФОТО. Главный тренер Шахтера показал, как владеет техникой жонглирования
ФОТО. Жена игрока сборной Украины показала шикарную фигуру в бикини
Шахтер слабо верит в своих воспитанников. После Фонсеки и Каштру – мрак
чемпионат Бельгии по футболу Гент Лига конференций Шахтер Донецк
Данііл Киріяка Источник: ФК Гент
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Футбол | 13 января 2025, 22:09 7
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб

Мохамед Салах доиграет сезон в «Ливерпуле», а затем переберется в Саудовскую Аравию

Хольштайн победил Боруссию Дортмунд в сумасшедшем матче с шестью голами
Футбол | 14 января 2025, 21:45 0
Хольштайн победил Боруссию Дортмунд в сумасшедшем матче с шестью голами
Хольштайн победил Боруссию Дортмунд в сумасшедшем матче с шестью голами

Матч завершился сенсацией

Прощай, Рублев. Чемпион молодежного Итогового выбил 9-ю ракетку из AО-2025
Теннис | 14.01.2025, 14:45
Прощай, Рублев. Чемпион молодежного Итогового выбил 9-ю ракетку из AО-2025
Прощай, Рублев. Чемпион молодежного Итогового выбил 9-ю ракетку из AО-2025
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Бокс | 14.01.2025, 09:05
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Бокс | 14.01.2025, 11:09
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Diesel
вчасно поїхав))
Ответить
+1
Gargantua81
ободрали украинский футбол как липку
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
14.01.2025, 10:48
Бокс
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
Усик выполнил обещание перед Чисорой. Он встретился с обидчиком Ломаченко
Усик выполнил обещание перед Чисорой. Он встретился с обидчиком Ломаченко
13.01.2025, 04:18 3
Бокс
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
14.01.2025, 15:16 1
Хоккей
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
12.01.2025, 22:07 11
Футбол
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
13.01.2025, 20:21 76
Футбол
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
14.01.2025, 08:19 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем