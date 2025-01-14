Первые шаги. Воспитанник Шахтера подписал контракт с участником еврокубков
Александр Сорока подписал соглашение с бельгийским «Гентом»
Украинский опорный полузащитник Александр Сорока подписал контракт с «Гентом», сообщает официальный сайт клуба.
Это первый профессиональный контракт в карьере для 18-летнего украинца. Соглашение действует до лета 2027 года.
Александр является воспитанником донецкого «Шахтера», но в начале полномасштабного вторжения россии в Украину покинул территорию страны.
В текущем сезоне Александр Сорока провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах.
«Гент» в сезоне 2024/25 выступает в Лиге конференций, где по результатам общей таблицы занял 17-е место и сыграет в 1/16 финала.
Ранее сообщалось о том, что 14-летний талант поедет на сборы с клубом УПЛ.
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