Первые шаги. Воспитанник Шахтера подписал контракт с участником еврокубков

Украинский опорный полузащитник Александр Сорока подписал контракт с «Гентом», сообщает официальный сайт клуба.

Это первый профессиональный контракт в карьере для 18-летнего украинца. Соглашение действует до лета 2027 года.

Александр является воспитанником донецкого «Шахтера», но в начале полномасштабного вторжения россии в Украину покинул территорию страны.

В текущем сезоне Александр Сорока провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах.

«Гент» в сезоне 2024/25 выступает в Лиге конференций, где по результатам общей таблицы занял 17-е место и сыграет в 1/16 финала.

Ранее сообщалось о том, что 14-летний талант поедет на сборы с клубом УПЛ.