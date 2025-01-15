Экс-кипер УПЛ рассказал, чем занимается Шевченко на посту президента УАФ

Бывший вратарь многих украинских клубов Игорь Шуховцев рассказал, чем занимается Андрей Шевченко на посту президента Украинской ассоциации футбола.

«Для Андрея Николаевича главный приоритет – поднять уровень детско-юношеского футбола. Хотя и при Андрее Павелко было так же. Сейчас идет становление нового УАФ. Видим, что продолжается борьба с судейством. Нужно время», – сказал Шуховцев.

Ранее Игорь Шуховцев рассказал о матчах против Андрея Шевченко и Сергея Реброва и объяснил, почему против них было трудно играть.