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Украина. Премьер лига
15 января 2025, 20:56 | Обновлено 15 января 2025, 21:11
1354
0

Экс-кипер УПЛ рассказал, чем занимается Шевченко на посту президента УАФ

Игорь Шуховцев высказался о президенте УАФ

15 января 2025, 20:56 | Обновлено 15 января 2025, 21:11
1354
0
Экс-кипер УПЛ рассказал, чем занимается Шевченко на посту президента УАФ
УАФ. Андрей Шевченко

Бывший вратарь многих украинских клубов Игорь Шуховцев рассказал, чем занимается Андрей Шевченко на посту президента Украинской ассоциации футбола.

«Для Андрея Николаевича главный приоритет – поднять уровень детско-юношеского футбола. Хотя и при Андрее Павелко было так же. Сейчас идет становление нового УАФ. Видим, что продолжается борьба с судейством. Нужно время», – сказал Шуховцев.

Ранее Игорь Шуховцев рассказал о матчах против Андрея Шевченко и Сергея Реброва и объяснил, почему против них было трудно играть.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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