Экс-кипер УПЛ рассказал, чем занимается Шевченко на посту президента УАФ
Игорь Шуховцев высказался о президенте УАФ
Бывший вратарь многих украинских клубов Игорь Шуховцев рассказал, чем занимается Андрей Шевченко на посту президента Украинской ассоциации футбола.
«Для Андрея Николаевича главный приоритет – поднять уровень детско-юношеского футбола. Хотя и при Андрее Павелко было так же. Сейчас идет становление нового УАФ. Видим, что продолжается борьба с судейством. Нужно время», – сказал Шуховцев.
Ранее Игорь Шуховцев рассказал о матчах против Андрея Шевченко и Сергея Реброва и объяснил, почему против них было трудно играть.
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