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  4. Первый матч Мойеса с Эвертоном в АПЛ. Сыграет ли Миколенко против Виллы?
Англия
15 января 2025, 20:39 |
329
0

Первый матч Мойеса с Эвертоном в АПЛ. Сыграет ли Миколенко против Виллы?

Украинский футболист заявлен в стартовом составе «ирисок»

15 января 2025, 20:39 |
329
0
Первый матч Мойеса с Эвертоном в АПЛ. Сыграет ли Миколенко против Виллы?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

15 января на «Гудисон Парк» состоится матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Астон Виллой».

Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это первый поединок новоназначенного тренера «ирисок» Давида Мойеса в этом сезоне после возвращения в команду. Мойес доверил место в стартовом составе «Эвертона» украинцу Виталию Миколенко.

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Эвертон Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эвертон - Астон Вилла стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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