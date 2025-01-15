Первый матч Мойеса с Эвертоном в АПЛ. Сыграет ли Миколенко против Виллы?

15 января на «Гудисон Парк» состоится матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Астон Виллой».

Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

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Это первый поединок новоназначенного тренера «ирисок» Давида Мойеса в этом сезоне после возвращения в команду. Мойес доверил место в стартовом составе «Эвертона» украинцу Виталию Миколенко.