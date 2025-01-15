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Сборная УКРАИНЫ
15 января 2025, 19:45 | Обновлено 15 января 2025, 19:48
395
0

«С Мельгосой проблем не было». Мороз – о завершении работы в сборной U-17

Специалист подвел итоги сотрудничества с УАФ

15 января 2025, 19:45 | Обновлено 15 января 2025, 19:48
395
0
«С Мельгосой проблем не было». Мороз – о завершении работы в сборной U-17
УАФ. Юрий Мороз

Несколько дней назад руководство УАФ прекратило сотрудничество с главным тренером юношеской сборной Украины (U-17) Юрием Морозом.

В интервью корреспонденту Sport.ua заслуженный тренер Украины рассказал, стало ли это решение неожиданным, а также поделился планами на будущее:

– Тренерская карьера такова, что чемоданы всегда должны быть собраны… Но я воспринял решение не продлевать контракт спокойно и с пониманием. Главное, что я готов к новым вызовам.

– Вы начали работать в УАФ в 2022 году, но главным испытанием стал прошлогодний выступление юношеской сборной Украины (U-17), которое, к сожалению, оказалось неудачным. В чем причина провала?

– Возможно, те уверенные победы над греками, швейцарцами и словаками на этапе отбора сыграли негативную роль. Ребята где-то переоценили себя, поймали «звезду», а на клубном уровне легкомысленно отнеслись к подготовке к Евро. Есть и наша вина – тренерского штаба, который не сумел достучаться до игроков, из-за чего возникли проблемы как с физической, так и с психологической подготовкой. При таком подборе исполнителей украинцы должны были выходить из группы.

– Поговаривали, что на выступление команды также повлияло присутствие главного тренера молодежной сборной Украины Унаи Мельгосы, который вмешивался в вашу работу.

– С ним проблем не было. Я бы не стал драматизировать ситуацию. Унаи Мельгоса был и на отборочном этапе, и это не мешало украинцам тогда уверенно побеждать. Повторюсь, это было коллективное недоработка.

– Из тех игроков, которые были под вашим руководством, кто, по вашему мнению, может в будущем громко заявить о себе в национальной сборной?

– Заглядывать так далеко не стоит. Но могу отметить, что лидерами той команды были Кирилл Дигтяр, Богдан Редушко, Павел Люсин и Артем Степанов. Однако неизвестно, как они преодолеют сложный переход из юношеского футбола во взрослый. Многое будет зависеть не только от них, но и от клубных тренеров. Вспоминается, что и Виталий Миколенко, и Илья Забарный нечасто привлекались к играм сборной разных возрастов, но это не помешало им проявить себя на взрослом уровне. Тут важно учитывать множество факторов.
Хочу воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить специалистов, которые работали со мной последние три года: Сергея Демьянца, Владимира Иконникова, Александра Процюка, Алексея Букача, Ярослава Остроушка и Петра Марчука. Побед у нас было гораздо больше, чем разочарований.

– Что дальше?

– Пока не знаю, где продолжу карьеру – это может быть юношеская или взрослая команда. В свое время я уже возглавлял элитный «Черноморец». Опыт есть. Возможно, требовательные одесские болельщики ждали от нас большего, но я считаю, что делал свою работу честно. Из того состава сейчас на виду Максим Брагару, Владислав Ванат, Кристиан Биловар, Николай Михайленко. Главное – качественно работать над ошибками и двигаться дальше.

Ранее сообщалось, что спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал возможность иска со стороны лондонского «Челси» к УАФ по делу Михаила Мудрика.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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