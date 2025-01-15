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Англия
15 января 2025, 13:41 | Обновлено 15 января 2025, 13:45
1368
1

Сможет ли Челси подать в суд на УАФ из-за Мудрика? Ответ юриста

Илья Скоропашкин оценил вероятность судебного иска со стороны «Челси»

15 января 2025, 13:41 | Обновлено 15 января 2025, 13:45
1368
1
Сможет ли Челси подать в суд на УАФ из-за Мудрика? Ответ юриста
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал возможность иска со стороны лондонского «Челси» в УАФ из-за дела Михаила Мудрика:

– Возможно ли такое вообще и законно ли, чтобы «Челси» подавал иск в УАФ?

– Этот вопрос требует детального анализа. С юридической точки зрения, подача иска возможна, но есть нюансы. Самое важное – определить надлежащего ответчика. Как известно, состав национальной сборной Украины утверждается Министерством молодежи и спорта, а не УАФ, которая только представляет списки на утверждение.

– То есть, не к УАФ здесь будут вопросы?

– Поэтому, даже если «Челси» понес ущерб из-за попадания запрещенного препарата в организм Михаила во время его пребывания в составе сборной, вряд ли можно считать должным ответчиком именно УАФ.

– Если «Челси» все же решит подавать иск, то имеет ли лондонский клуб шансы на успех?

– Любые иски по этому поводу вообще маловероятны и бесперспективны. Деятельность в профессиональном спорте допускает много рисков: травмы, болезни, дисквалификации, допинг. К примеру, кого винить в том, что игрок получил травму или заболел, находясь в составе национальной сборной? – считает Скоропашкин.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Илья Скоропашкин Украинская ассоциация футбола допинг дисквалификация судебный иск
Микола Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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Олександр
З цим бляцким мудриком одні проблеми .як гравець нуль нічого Челсі не допоміг а кучу грошей витягнули з людей донецькі аферисти .більше ніхто не буде купувати в шахтаря 
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