Сможет ли Челси подать в суд на УАФ из-за Мудрика? Ответ юриста

Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал возможность иска со стороны лондонского «Челси» в УАФ из-за дела Михаила Мудрика:

– Возможно ли такое вообще и законно ли, чтобы «Челси» подавал иск в УАФ?

– Этот вопрос требует детального анализа. С юридической точки зрения, подача иска возможна, но есть нюансы. Самое важное – определить надлежащего ответчика. Как известно, состав национальной сборной Украины утверждается Министерством молодежи и спорта, а не УАФ, которая только представляет списки на утверждение.

– То есть, не к УАФ здесь будут вопросы?

– Поэтому, даже если «Челси» понес ущерб из-за попадания запрещенного препарата в организм Михаила во время его пребывания в составе сборной, вряд ли можно считать должным ответчиком именно УАФ.

– Если «Челси» все же решит подавать иск, то имеет ли лондонский клуб шансы на успех?

– Любые иски по этому поводу вообще маловероятны и бесперспективны. Деятельность в профессиональном спорте допускает много рисков: травмы, болезни, дисквалификации, допинг. К примеру, кого винить в том, что игрок получил травму или заболел, находясь в составе национальной сборной? – считает Скоропашкин.