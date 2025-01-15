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Италия
15 января 2025, 18:46 |
231
0

Обошлось. Лидер Милана избежал травмы

Замена Кристиана Пулишича в матче с «Комо» не связана с травмой

15 января 2025, 18:46 |
231
0
Обошлось. Лидер Милана избежал травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

Вингер «Милана» Кристиан Пулишич матч 19-го тура Серии А начал в стартовом составе. Но на второй тайм футболист не вышел. Болельщики опасались, что один из ключевых игроков получил травму.

К счастью все обошлось. Замена была вызвана усталостью игрока, сообщает The Athletic. Какой-либо травмы, набравший хорошую форму игрок избежал.

В текущем сезоне Кристиан Пулишич сыграл за «Милан» 24 матча. Забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач. Игрок забил «Интеру» в победном для «Милана» матче за Суперкубок Италии. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего американца в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» в гостях одолел «Комо».

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Кристиан Пулишич Милан Комо чемпионат Италии по футболу травма
Сергій Турчак Источник: The Athletic
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