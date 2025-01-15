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Франция
15 января 2025, 17:26 | Обновлено 15 января 2025, 17:27
211
0

Официально. Обидчик Украины на ОИ-2024 перешел в Лион

Тьяго Альмада усилит конкуренцию в команде Пьера Саже

15 января 2025, 17:26 | Обновлено 15 января 2025, 17:27
211
0
Официально. Обидчик Украины на ОИ-2024 перешел в Лион
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Альмада

«Лион» арендовал чемпиона мира в составе сборной Аргентины и участника Олимпиады в Париже Тьяго Альмаду. «Ботафого» ничего не получит за аренду игрока. Это стало возможно, поскольку оба клуба принадлежат одной и той же организации – «Eagle Group».

Бесплатная аренда аргентинского футболиста стала для «Лиона» единственной возможностью усилиться в зимнее трансферное окно. Клуб старается избежать санкций за нарушение финансовых правил. «Лион» может пополнить бюджет, продав Райана Шерки.

Тьяго Альмада хорошо знаком украинским болельщикам. Он стал автором гола в решающем матче группового этапа олимпийского футбольного турнира между сборными Украины и Аргентины (0:2).

В 2022 году Тьяго Альмада стал чемпионом мира. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего аргентинца в 27 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Лион» отдал игрока в «Андерлехт».

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Тьяго Альмада Лион Ботафого трансферы трансферы Лиги 1 аренда игрока сборная Аргентины по футболу
Сергій Турчак Источник: ФК Лион
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