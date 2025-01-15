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Франция
15 января 2025, 16:01 |
81
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лион отдал игрока в Андерлехт

Адриэлсон отправился в аренду до конца сезона

15 января 2025, 16:01 |
81
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лион отдал игрока в Андерлехт
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Адриэлсон

Бразильский легионер «Лиона» Адриэлсон вернулся из аренды в «Ботафого». И сразу же уехал в новый клуб. Центральный защитник будет выступать за «Андерлехт» до июня 2025 года.

По завершению срока аренды бельгийский клуб сможет выкупить контракт футболиста за 6 миллионов евро. «Лион» также получит 10% от всех будущих трансферов Адриэлсона. Интерес к игроку проявлял также турецкий «Трабзонспор».

«Адриэлсон официально находится в аренде в «Андерлехте» до конца сезона. Весь клуб желает Адриэлсону всяческих успехов», - говориться в заявлении прес-службы «Лиона».

Бразильский защитник перед арендой в «Ботафого» сыграл за «Лион» всего одну минуту. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего игрока в 4 миллиона евро. Адриэлсона вызывали в сборную Бразилии, но на поле игрок не выходил.

Ранее сообщалось, что аутсайдер Серии А за 15 миллионов евро приобрел игрока «Лиона».

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Лион Андерлехт Трабзонспор Ботафого чемпионат Франции по футболу трансферы трансферы Лиги 1 аренда игрока
Сергій Турчак Источник: ФК Лион
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