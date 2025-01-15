ОФИЦИАЛЬНО. Лион отдал игрока в Андерлехт

Бразильский легионер «Лиона» Адриэлсон вернулся из аренды в «Ботафого». И сразу же уехал в новый клуб. Центральный защитник будет выступать за «Андерлехт» до июня 2025 года.

По завершению срока аренды бельгийский клуб сможет выкупить контракт футболиста за 6 миллионов евро. «Лион» также получит 10% от всех будущих трансферов Адриэлсона. Интерес к игроку проявлял также турецкий «Трабзонспор».

«Адриэлсон официально находится в аренде в «Андерлехте» до конца сезона. Весь клуб желает Адриэлсону всяческих успехов», - говориться в заявлении прес-службы «Лиона».

Бразильский защитник перед арендой в «Ботафого» сыграл за «Лион» всего одну минуту. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего игрока в 4 миллиона евро. Адриэлсона вызывали в сборную Бразилии, но на поле игрок не выходил.

Ранее сообщалось, что аутсайдер Серии А за 15 миллионов евро приобрел игрока «Лиона».