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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А за 15 миллионов евро приобрел игрока Лиона
Италия
13 января 2025, 15:58 |
384
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А за 15 миллионов евро приобрел игрока Лиона

Максенс Какре присоединился к клубу «Комо»

13 января 2025, 15:58 |
384
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А за 15 миллионов евро приобрел игрока Лиона
IMAGO. Максенс Какре

Итальянский клуб «Комо» официально объявил о подписании полузащитника «Лиона» Максенса Карке.

Как указано на сайте итальянского коллектива, сумма трансфера игрока составила 15 миллионов евро. «Комо» согласовал контракт с футболистом до лета 2029 года.

В целом Максенс начал профессиональную карьеру в академии «Лиона». За все время пребывания в клубе полузащитник отыграл 184 поединка, в которых семь раз отличился голами в ворота соперника и 15 раз ассистировал партнерам.

В турнирной таблице Серии А «Комо» находится рядом с зоной вылета, находясь на 15-й позицию.

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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