ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А за 15 миллионов евро приобрел игрока Лиона

Итальянский клуб «Комо» официально объявил о подписании полузащитника «Лиона» Максенса Карке.

Как указано на сайте итальянского коллектива, сумма трансфера игрока составила 15 миллионов евро. «Комо» согласовал контракт с футболистом до лета 2029 года.

В целом Максенс начал профессиональную карьеру в академии «Лиона». За все время пребывания в клубе полузащитник отыграл 184 поединка, в которых семь раз отличился голами в ворота соперника и 15 раз ассистировал партнерам.

В турнирной таблице Серии А «Комо» находится рядом с зоной вылета, находясь на 15-й позицию.