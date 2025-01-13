ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А за 15 миллионов евро приобрел игрока Лиона
Максенс Какре присоединился к клубу «Комо»
Итальянский клуб «Комо» официально объявил о подписании полузащитника «Лиона» Максенса Карке.
Как указано на сайте итальянского коллектива, сумма трансфера игрока составила 15 миллионов евро. «Комо» согласовал контракт с футболистом до лета 2029 года.
В целом Максенс начал профессиональную карьеру в академии «Лиона». За все время пребывания в клубе полузащитник отыграл 184 поединка, в которых семь раз отличился голами в ворота соперника и 15 раз ассистировал партнерам.
В турнирной таблице Серии А «Комо» находится рядом с зоной вылета, находясь на 15-й позицию.
Bienvenue, Maxence! 🇫🇷 pic.twitter.com/9jGNje18Ed— Como1907 (@Como_1907) January 12, 2025
🇫🇷✈️🇮🇹 @lequipe pic.twitter.com/HgfsW6eOOH— Como1907 (@Como_1907) January 12, 2025
First day at work ✅ pic.twitter.com/GLzEJ4aACS— Como1907 (@Como_1907) January 12, 2025
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