«Выход в Лигу Европы был неудачей». Экс-игрок Динамо о карьере в Киеве

Бывший футболист киевского «Динамо» Евгений Макаренко вспомнил период карьеры, когда играл в Киеве, а также сравнил украинский клуб с «Ордабасы», игроком которого является:

– У тебя есть опыт выступлений за сильные европейские клубы, такие как «Динамо», «Андерлехт». Каким на их фоне выглядит «Ордабасы»?

— Считаю, что это немного не корректное сравнение. Кадровый потенциал команды складывается из бюджета клуба, а он в «Динамо» и в «Андерлехте» в разы больше, чем в «Ордабасы». Киевский и брюссельский клубы – постоянные участники групповых раундов еврокубков.

Конечно, из-за войны в Украине «Динамо» сейчас немного просело, так как клуб сейчас представляют только местные воспитанники. Но когда я был в «Динамо», то выход в групповой раунд Лиги Европы считался для нас неудачей. Главная задача тогда была – групповой раунд Лиги чемпионов. «Ордабасы» сейчас сложно об этом мечтать, но стремиться и развиваться в этом направлении необходимо, – рассказал Макаренко.

Ранее сообщалось, что президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал уход футболиста киевского клуба.