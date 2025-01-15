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Украина. Премьер лига
15 января 2025, 15:51 |
357
0

«Выход в Лигу Европы был неудачей». Экс-игрок Динамо о карьере в Киеве

Евгений Макаренко поделился мнением о сравнении «Динамо» и «Ордабасы»

15 января 2025, 15:51 |
357
0
«Выход в Лигу Европы был неудачей». Экс-игрок Динамо о карьере в Киеве
ФК Динамо. Евгений Макаренко

Бывший футболист киевского «Динамо» Евгений Макаренко вспомнил период карьеры, когда играл в Киеве, а также сравнил украинский клуб с «Ордабасы», игроком которого является:

– У тебя есть опыт выступлений за сильные европейские клубы, такие как «Динамо», «Андерлехт». Каким на их фоне выглядит «Ордабасы»?

— Считаю, что это немного не корректное сравнение. Кадровый потенциал команды складывается из бюджета клуба, а он в «Динамо» и в «Андерлехте» в разы больше, чем в «Ордабасы». Киевский и брюссельский клубы – постоянные участники групповых раундов еврокубков.

Конечно, из-за войны в Украине «Динамо» сейчас немного просело, так как клуб сейчас представляют только местные воспитанники. Но когда я был в «Динамо», то выход в групповой раунд Лиги Европы считался для нас неудачей. Главная задача тогда была – групповой раунд Лиги чемпионов. «Ордабасы» сейчас сложно об этом мечтать, но стремиться и развиваться в этом направлении необходимо, – рассказал Макаренко.

Ранее сообщалось, что президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал уход футболиста киевского клуба.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев чемпионат Казахстана по футболу Ордабасы Евгений Макаренко
Микола Титюк Источник
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