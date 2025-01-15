«Я отпустил его бесплатно». Суркис рассказал о ситуации вокруг Андриевского

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался по поводу ситуации вокруг ухода из команды полузащитника Александра Андриевского.

– Прежде всего, хочу сказать, что все, что было сказано о том, что Александр Андриевский обманул клуб «Динамо» Киев, не соответствует действительности.

– Андриевский сам позвонил мне и признался, что перед завершением первой части сезона 2024/25 главный тренер «Динамо» сказал, что не рассчитывает на него. Поэтому он позвонил мне, чисто по-товарищески, а не как игрок к президенту клуба, чтобы посоветоваться, каким я вижу продолжение его карьеры.

– Какой совет вы ему дали?

– Я ответил ему, что если главный тренер действительно на него не рассчитывает, он вполне мог бы где-нибудь еще поиграть, поскольку находится в боевом футбольном возрасте. Также мне было известно, что по нему есть предложения из Польши и я сообщил, что готов отпустить его бесплатно.

– Предложение из Польши, судя по всему, не входило в планы игрока?

– Саша сказал, что знает об этом варианте, но по семейным обстоятельствам он не может его принять. Также он спросил, может ли получить статус свободного агента с чисто спортивной точки зрения – то есть разорвать контракт и не иметь друг к другу претензий, хотя у него еще оставалось полгода контракта.

Я ему ответил, что он столько сделал для команды, поэтому я распоряжаюсь генеральному директору, чтобы его отпустили свободным агентом. По поводу того, где именно он должен продолжить карьеру – то ли в ЛНЗ, то ли в «Полесье», то ли в «Шахтере» – мы даже не разговаривали. Единственное, что он ясно сказал – для него в приоритете остаться в Украине по семейным обстоятельствам.

– То есть клуб и вы лично не имеете никаких претензий к Андриевскому?

– Именно так, и могу сказать ему только слова благодарности. Об этом свидетельствует даже тот факт, что наша пресс-служба поблагодарила футболиста за годы, отданные «Динамо», задолго до этого вброса когда-то хорошего журналиста, а сейчас просто создателя каких-то фейков, не соответствующих действительности, так называемого заказного инсайдера.

– Будете ли вы как-нибудь реагировать на эту ситуацию в правовом поле?

– Хочу предупредить на будущее: если подобные инсинуации будут продолжаться и дальше, ФК «Динамо» Киев обязательно будет обращаться в соответствующие судебные учреждения.