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  4. АНДРИЕВСКИЙ: Разрыв контракта с Динамо состоялся без претензий друг к другу
Украина. Премьер лига
14 января 2025, 15:49 |
137
0

АНДРИЕВСКИЙ: Разрыв контракта с Динамо состоялся без претензий друг к другу

Александр опроверг инсайд Игоря Бурбаса

14 января 2025, 15:49 |
137
0
АНДРИЕВСКИЙ: Разрыв контракта с Динамо состоялся без претензий друг к другу
ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский обратился в редакцию Sport.ua с официальным письмом-опровержением инсайда журналиста Игоря Бурбаса, который утверждал, что футболист солгал боссам столичного клуба при расторжении контракта:

«Этим письмом официально заявляю, что размещенная в публикации информация не соответствует действительности и нарушает мои личные права и интересы, поскольку является очевидной клеветой со стороны бывшего журналиста Игоря Бурбаса.

В течение лет плодотворного сотрудничества, между мной и ФК «Динамо» Киев сложились профессиональные, доброжелательные и благонадежные отношения.

Прекращение контакта с Футбольным клубом «Динамо» Киев состоялось по взаимному согласию сторон, без каких-либо финансовых или иных претензий друг к другу, что подтверждается Соглашением о прекращении Контракта.

Подчеркиваю, что указанная в публикации информация обо мне является ложной, и нарушает мою честь и достоинство, негативно влияет на мою деловую и профессиональную репутацию, поскольку порождает общественное осуждение в отношении меня, и создает негативную социальную оценку моей личности в глазах окружающих».

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Источник: Арсенал подпишет Мартина Субименди
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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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