АНДРИЕВСКИЙ: Разрыв контракта с Динамо состоялся без претензий друг к другу
Александр опроверг инсайд Игоря Бурбаса
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский обратился в редакцию Sport.ua с официальным письмом-опровержением инсайда журналиста Игоря Бурбаса, который утверждал, что футболист солгал боссам столичного клуба при расторжении контракта:
«Этим письмом официально заявляю, что размещенная в публикации информация не соответствует действительности и нарушает мои личные права и интересы, поскольку является очевидной клеветой со стороны бывшего журналиста Игоря Бурбаса.
В течение лет плодотворного сотрудничества, между мной и ФК «Динамо» Киев сложились профессиональные, доброжелательные и благонадежные отношения.
Прекращение контакта с Футбольным клубом «Динамо» Киев состоялось по взаимному согласию сторон, без каких-либо финансовых или иных претензий друг к другу, что подтверждается Соглашением о прекращении Контракта.
Подчеркиваю, что указанная в публикации информация обо мне является ложной, и нарушает мою честь и достоинство, негативно влияет на мою деловую и профессиональную репутацию, поскольку порождает общественное осуждение в отношении меня, и создает негативную социальную оценку моей личности в глазах окружающих».
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