«Аргентинцы зарабатывали огромные деньги». Шуховцев – о зарплатах в УПЛ
Бывший голкипер рассказал о финансовой составляющей в украинском футболе
Бывший голкипер, а ныне тренер Игорь Шуховцев рассказал о зарплатах в украинском футболе, а также вспомнил время, проведенное в харьковском «Металлисте» (2012–14):
– Зарплаты в «Металлисте» были высокими?
– Аргентинцы зарабатывали огромные деньги. Но и для нас условия были очень хорошие. Я, Березовчук, Шелаев, Красноперов – любой из нас мог выйти на поле. Аргентинцы понимали, что если что-нибудь пойдет не так, их сразу заменят.
– Когда «Металлист» в мае 2013 года приобрел Сергей Курченко, зарплаты подняли?
– Подняли только премиальные, но все это было недолго. В 2014 году клуб начал разваливаться.
– Где у вас была самая высокая зарплата?
– В «Металлисте». Когда в украинский футбол пришли большие деньги, я уже заканчивал играть. В «Заре» я, Езерский, Каменюка, Полянский получали средние зарплаты. Восемь-десять клубов в Украине платили в среднем 1–2 тысячи долларов в месяц, максимум 4–5. Это были копейки по сравнению с ведущими клубами. Премиальные очки, отобранные у лидеров, были двойными или тройными. Но попробуй еще отбери баллы у «Шахтера» и «Динамо» тех лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта в двух сетах разгромила Юле Нимайер во 2-м раунде австралийского мейджора
Мадридцы проиграли в Суперкубке Испании «Барселоне» со счетом 2:5