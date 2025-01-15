«Аргентинцы зарабатывали огромные деньги». Шуховцев – о зарплатах в УПЛ

Бывший голкипер, а ныне тренер Игорь Шуховцев рассказал о зарплатах в украинском футболе, а также вспомнил время, проведенное в харьковском «Металлисте» (2012–14):

– Зарплаты в «Металлисте» были высокими?

– Аргентинцы зарабатывали огромные деньги. Но и для нас условия были очень хорошие. Я, Березовчук, Шелаев, Красноперов – любой из нас мог выйти на поле. Аргентинцы понимали, что если что-нибудь пойдет не так, их сразу заменят.

– Когда «Металлист» в мае 2013 года приобрел Сергей Курченко, зарплаты подняли?

– Подняли только премиальные, но все это было недолго. В 2014 году клуб начал разваливаться.

– Где у вас была самая высокая зарплата?

– В «Металлисте». Когда в украинский футбол пришли большие деньги, я уже заканчивал играть. В «Заре» я, Езерский, Каменюка, Полянский получали средние зарплаты. Восемь-десять клубов в Украине платили в среднем 1–2 тысячи долларов в месяц, максимум 4–5. Это были копейки по сравнению с ведущими клубами. Премиальные очки, отобранные у лидеров, были двойными или тройными. Но попробуй еще отбери баллы у «Шахтера» и «Динамо» тех лет.