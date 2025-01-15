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Испания
15 января 2025, 15:21 | Обновлено 15 января 2025, 15:22
513
0

Патрис ЭВРА: «Мбаппе даже не приблизился к Папену»

Финалист Евро-2016 раскритиковал звезду «Реала»

15 января 2025, 15:21 | Обновлено 15 января 2025, 15:22
513
0
Патрис ЭВРА: «Мбаппе даже не приблизился к Папену»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и сборной Франции Патрис Эвра считает Килиана Мбаппе слишком переоцененным. Мбаппе провел первую часть сезона не на том уровне, которого от футболиста ожидали. Звезду из Мбаппе сделали болельщики и журналисты.

По мнению Эвра, 26-летний Мбаппе еще очень мало достиг в футболе. Бывший защитник сборной Франции призвал не ставить Килиана в один ряд с лучшими французскими футболистами.

«Для меня, когда вы начинаете говорить, что он лучший игрок в мире или один из лучших, я уже говорю, что он даже близко не приближается к Папену. Давайте никогда не будем сравнивать Мбаппе с Тьерри Анри. Никогда не сравнивайте их. Вы создали этот продукт. По мне, он слишком много берет на себя, но когда вы говорите о лучшем игроке мира, ребята... Вы видели выступления Тьерри Анри? Вы ставите на пьедестал людей, которых там нет» – заявил Эвра.

Ранее сообщалось, что Мбаппе стал первым игроком в истории «Реала», забившим в трех первых финалах.

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Килиан Мбаппе Патрис Эвра Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу сборная Франции по футболу
Сергій Турчак Источник: Footmercato
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