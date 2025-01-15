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Италия
15 января 2025, 13:55 | Обновлено 15 января 2025, 14:01
566
1

Итальянские журналисты: «Немного терпения, и мы увидим другого Довбика»

Украинский форвард проводит первый сезон в Серии А

15 января 2025, 13:55 | Обновлено 15 января 2025, 14:01
566
1
Итальянские журналисты: «Немного терпения, и мы увидим другого Довбика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В Италии оценили игру форварда «Ромы» Артема Довбика – журналисты призвали болельщиков и экспертов не критиковать футболиста, а подождать некоторое время. Они уверены, что игра украинца улучшится и он будет забивать больше:

«Артем Довбик имеет смягчающие обстоятельства, которые следует учитывать. Прежде всего, это его первый год в Италии, и мы много раз видели, как в прошлом игрокам было тяжело привыкнуть к нашему чемпионату.

Мы не хотим говорить, что в следующем году Довбик забьет 30 голов (хотя в прошлом году в Испании он забил 24), но, по крайней мере, история должна научить нас быть терпеливыми.

Это не значит, что у Артема все хорошо, но давайте хотя бы дадим ему время. Кроме того, даже если он не забивает, это не значит, что он ничего не делает. В дерби он не забил, но сыграл немаловажную роль в обоих голах, работая спиной к воротам. Нужно немного терпения, мы увидим другого Довбика», – считатют журналисты.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик
Микола Титюк Источник: Voce Giallorossa
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Vitaly Kozak
"Зіграв важливу роль в обох голах, працюючи спиною до воріт" Гарніше і не скажеш. Повільний, вайлуватий і м'яч з трудом може прийняти, обробити. З ударом непогано, але ж  потрібно його йому на ногу якось викласти і щоб суперник дав час на замах.
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