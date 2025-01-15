Итальянские журналисты: «Немного терпения, и мы увидим другого Довбика»

В Италии оценили игру форварда «Ромы» Артема Довбика – журналисты призвали болельщиков и экспертов не критиковать футболиста, а подождать некоторое время. Они уверены, что игра украинца улучшится и он будет забивать больше:

«Артем Довбик имеет смягчающие обстоятельства, которые следует учитывать. Прежде всего, это его первый год в Италии, и мы много раз видели, как в прошлом игрокам было тяжело привыкнуть к нашему чемпионату.

Мы не хотим говорить, что в следующем году Довбик забьет 30 голов (хотя в прошлом году в Испании он забил 24), но, по крайней мере, история должна научить нас быть терпеливыми.

Это не значит, что у Артема все хорошо, но давайте хотя бы дадим ему время. Кроме того, даже если он не забивает, это не значит, что он ничего не делает. В дерби он не забил, но сыграл немаловажную роль в обоих голах, работая спиной к воротам. Нужно немного терпения, мы увидим другого Довбика», – считатют журналисты.