«Довбик помог Раньери». Наставнику Ромы посоветовали не покупать игроков

12 января в матче 20-го тура итальянской Серии А «Рома» сыграла вничью против «Болоньи» (2:2).

Руководитель издания Corriere dello Sport Иван Дзаццарони прокомментировал этот поединок и посоветовал наставнику римского клуба Клаудио Раньери не покупать новых игроков:

«Довбик забил важный гол на последней минуте и помог тренеру – эта ничья показала, что усилия Раньери приносят плоды и команда находится на правильном пути. Мне кажется, что нет смысла выходить на трансферный рынок и покупать новых игроков», – считает Дзаццарони.

«Рома» набрала 24 балла и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Раньери сыграют против «Дженоа» 17 января. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.