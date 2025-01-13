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  4. «Довбик помог Раньери». Наставнику Ромы посоветовали не покупать игроков
Италия
13 января 2025, 21:43 |
935
0

«Довбик помог Раньери». Наставнику Ромы посоветовали не покупать игроков

Римский клуб вырвал ничью на последних минутах

13 января 2025, 21:43 |
935
0
«Довбик помог Раньери». Наставнику Ромы посоветовали не покупать игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

12 января в матче 20-го тура итальянской Серии А «Рома» сыграла вничью против «Болоньи» (2:2).

Руководитель издания Corriere dello Sport Иван Дзаццарони прокомментировал этот поединок и посоветовал наставнику римского клуба Клаудио Раньери не покупать новых игроков:

«Довбик забил важный гол на последней минуте и помог тренеру – эта ничья показала, что усилия Раньери приносят плоды и команда находится на правильном пути. Мне кажется, что нет смысла выходить на трансферный рынок и покупать новых игроков», – считает Дзаццарони.

«Рома» набрала 24 балла и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Раньери сыграют против «Дженоа» 17 января. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Болонья Болонья - Рома Артем Довбик Клаудио Раньери
Микола Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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