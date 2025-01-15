Дефицит защитников. Челси возвращает игрока из аренды

«Челси» активировал пункт о возврате футболиста из аренды. Трево Чалоба присоединиться к команде в ближайшее время. Игрок должен был играть за «Кристал Пэлас» до конца сезона.

У «Челси» возникли кадровые проблемы в лини обороны. Уэсли Фофана и Бенуа Бадьяшиль травмированы. В матче с «Борнмутом» (2:2) в центре обороны «Челси» играли Леви Колвилл и воспитанник академии Джош Ачимпонг.

Трево Чалоба призван усилить оборону «Челси». Благо, что в арендном соглашении с «Кристал Пэлас» был пункт о возможности возвращения игрока в середине сезона.

В текущем сезоне Трево Чалоба сыграл за «Кристал Пэлас» 14 матчей. Забил три мяча. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» не выигрывает 5 матчей Премьер-лиги подряд.