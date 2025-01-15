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Германия
15 января 2025, 13:26 | Обновлено 15 января 2025, 13:46
478
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала молодого таланта из США

Баджунг Дарбо cперва будет выступать за резервную команду

15 января 2025, 13:26 | Обновлено 15 января 2025, 13:46
478
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала молодого таланта из США
Getty Images/Global Images Ukraine. Баджунг Дарбо

Мюнхенская «Бавария» делает инвестицию в будущее. Клуб заключил долгосрочный контракт с 18-летним американским футболистом Баджунгом Дарбо. Игрок будет набираться опыта во второй команде «Баварии».

О заключении контракта с игроком сообщил официальный сайт «Баварии». Баджунг Дарбо выступал за «Лос-Анджелес». Сыграл за команду 30 матчей.

«Для меня сбылась большая мечта. Приятно видеть, куда привел меня мой путь. Я всегда мечтал однажды надеть футболку этого великого клуба. Тот факт, что это произошло, наполняет меня большой гордостью. Я все еще борюсь с джетлагом, но в остальном чувствую себя хорошо и готов начать», - сказал футболист.

Баджунг Дарбо родился в Гамбии, но провел свою юношескую карьеру в США. Полузащитник провел два матча за сборную США U-17.

Ранее сообщалось, что «Лацио» подписал Ибрагимовича из «Баварии».

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Бавария чемпионат Германии по футболу Лос-Анджелес (MLS) Major League Soccer (MLS) трансферы трансферы Бундеслиги
Сергій Турчак Источник: ФК Бавария
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