ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала молодого таланта из США
Баджунг Дарбо cперва будет выступать за резервную команду
Мюнхенская «Бавария» делает инвестицию в будущее. Клуб заключил долгосрочный контракт с 18-летним американским футболистом Баджунгом Дарбо. Игрок будет набираться опыта во второй команде «Баварии».
О заключении контракта с игроком сообщил официальный сайт «Баварии». Баджунг Дарбо выступал за «Лос-Анджелес». Сыграл за команду 30 матчей.
«Для меня сбылась большая мечта. Приятно видеть, куда привел меня мой путь. Я всегда мечтал однажды надеть футболку этого великого клуба. Тот факт, что это произошло, наполняет меня большой гордостью. Я все еще борюсь с джетлагом, но в остальном чувствую себя хорошо и готов начать», - сказал футболист.
Баджунг Дарбо родился в Гамбии, но провел свою юношескую карьеру в США. Полузащитник провел два матча за сборную США U-17.
Ранее сообщалось, что «Лацио» подписал Ибрагимовича из «Баварии».
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