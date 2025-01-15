Результаты сборной обжалуют из-за Мудрика? Юрист оценил такую ​​возможность

Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал о возможности обжалования результатов национальной сборной Украины из-за допингового скандала Михаила Мудрика:

– Могут ли наши соперники обжаловать результаты сборной, если окажется, что Мудрик там получил запрещенные вещества?

– Пересмотр результатов матчей или применение санкций ко всей команде теоретически возможен только в случае доказанного системного нарушения, например, если будет обнаружено, что допинг в сборной использовался массово и намеренно, с целью улучшить спортивные результаты во время конкретных соревнований. В случае индивидуального нарушения последствия ограничиваются игроком и не влияют на итоговые результаты матчей сборной, – считает Скоропашкин.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» не сможет подать иск в суд на Украинскую ассоциацию футбола.