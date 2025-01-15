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  4. Результаты сборной обжалуют из-за Мудрика? Юрист оценил такую ​​возможность
Англия
15 января 2025, 14:56 |
1804
6

Результаты сборной обжалуют из-за Мудрика? Юрист оценил такую ​​возможность

Илья Скоропашкин рассказал о вероятных последствиях допингового скандала

15 января 2025, 14:56 |
1804
6
Результаты сборной обжалуют из-за Мудрика? Юрист оценил такую ​​возможность
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал о возможности обжалования результатов национальной сборной Украины из-за допингового скандала Михаила Мудрика:

– Могут ли наши соперники обжаловать результаты сборной, если окажется, что Мудрик там получил запрещенные вещества?

– Пересмотр результатов матчей или применение санкций ко всей команде теоретически возможен только в случае доказанного системного нарушения, например, если будет обнаружено, что допинг в сборной использовался массово и намеренно, с целью улучшить спортивные результаты во время конкретных соревнований. В случае индивидуального нарушения последствия ограничиваются игроком и не влияют на итоговые результаты матчей сборной, – считает Скоропашкин.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» не сможет подать иск в суд на Украинскую ассоциацию футбола.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Илья Скоропашкин допинг дисквалификация
Микола Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 6
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Lulinnha
До такого надеюсь не дойдет. Тут скорее индивидуально должны наказать. 
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-1
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zelc006
? Що вони несуть? Яке масово? Шапа один раз підсипав Мудрому, щоб він відчипився від 10 і все!
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-6
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