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Украина. Премьер лига
15 января 2025, 11:09 |
334
0

Бронзовый призер УПЛ возвращается к тренерской работе

Василий Сачко возглавит клуб, который выигрывал Кубок Волынской области

15 января 2025, 11:09 |
334
0
Бронзовый призер УПЛ возвращается к тренерской работе
ФК Ворскла. Василий Сачко

Украинский тренер Василий Сачко возвращается к тренерской работе – об этом сообщает источник ТаТоТаке.

49-летний специалист возглавит любительский клуб «Тростянец», в активе которого числятся Кубок Волынской области (2023) и Луцкого района (2022). Помощником тренера станет Сергей Симинин – бывший футболист луцкой «Волыни».

Василий Сачко ранее возглавлял полтавскую «Ворсклу» (2014–19) и «Волынь» (2019–21). В сезоне 2017/18 тренер во главе полтавского клуба стал обладателем бронзовых наград чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» собирается подписать защитника одесского «Черноморца».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Волынь Луцк Василий Сачко Сергей Симинин ТаТоТаке
Микола Титюк Источник: ТаТоТаке
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