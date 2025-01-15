Бронзовый призер УПЛ возвращается к тренерской работе

Украинский тренер Василий Сачко возвращается к тренерской работе – об этом сообщает источник ТаТоТаке.

49-летний специалист возглавит любительский клуб «Тростянец», в активе которого числятся Кубок Волынской области (2023) и Луцкого района (2022). Помощником тренера станет Сергей Симинин – бывший футболист луцкой «Волыни».

Василий Сачко ранее возглавлял полтавскую «Ворсклу» (2014–19) и «Волынь» (2019–21). В сезоне 2017/18 тренер во главе полтавского клуба стал обладателем бронзовых наград чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» собирается подписать защитника одесского «Черноморца».