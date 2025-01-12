Ворскла хочет подписать защитника Черноморца. Но заявить его не сможет
Ярослав Кисиль уже заигран за два клуба в этом сезоне
Полтавская «Ворскла» ищет замену Илье Крупскому. Взор клуба остановился на защитнике «Черноморца» Ярославе Кисиле. Но сыграть за полтавскую команду 21-летний футболист в этом сезоне не сможет.
Дело в том, что Кисиль в сезоне-2024/25 уже играл за два клуба. Футболист выступал за «Минай» в мини-турнире за право участия в УПЛ. А в августе Кисиль присоединился к «Черноморцу» в статусе свободного агента. За одесский клуб защитник сыграл 16 матчей. Играть за три клуба в одном сезоне запрещено Регламентом.
В случае удачного завершения переговоров Кисиль сможет сыграть за «Ворсклу» только в следующем сезоне, информирует журналист Игорь Семйон. Поэтому стороны не спешат заключать сделку и могут отложить ее до лета.
Ранее сообщалось, что «Ворскла» может усилиться 21-летним защитником.
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