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  4. Ворскла хочет подписать защитника Черноморца. Но заявить его не сможет
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 19:15 |
229
0

Ворскла хочет подписать защитника Черноморца. Но заявить его не сможет

Ярослав Кисиль уже заигран за два клуба в этом сезоне

12 января 2025, 19:15 |
229
0
Ворскла хочет подписать защитника Черноморца. Но заявить его не сможет
ФК Чорноморець. Ярослав Кисиль

Полтавская «Ворскла» ищет замену Илье Крупскому. Взор клуба остановился на защитнике «Черноморца» Ярославе Кисиле. Но сыграть за полтавскую команду 21-летний футболист в этом сезоне не сможет.

Дело в том, что Кисиль в сезоне-2024/25 уже играл за два клуба. Футболист выступал за «Минай» в мини-турнире за право участия в УПЛ. А в августе Кисиль присоединился к «Черноморцу» в статусе свободного агента. За одесский клуб защитник сыграл 16 матчей. Играть за три клуба в одном сезоне запрещено Регламентом.

В случае удачного завершения переговоров Кисиль сможет сыграть за «Ворсклу» только в следующем сезоне, информирует журналист Игорь Семйон. Поэтому стороны не спешат заключать сделку и могут отложить ее до лета.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» может усилиться 21-летним защитником.

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Ярослав Кисиль Ворскла Полтава Черноморец Одесса Илья Крупский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Минай
Сергій Турчак Источник: Telegram
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