Ворскла хочет подписать защитника Черноморца. Но заявить его не сможет

Полтавская «Ворскла» ищет замену Илье Крупскому. Взор клуба остановился на защитнике «Черноморца» Ярославе Кисиле. Но сыграть за полтавскую команду 21-летний футболист в этом сезоне не сможет.

Дело в том, что Кисиль в сезоне-2024/25 уже играл за два клуба. Футболист выступал за «Минай» в мини-турнире за право участия в УПЛ. А в августе Кисиль присоединился к «Черноморцу» в статусе свободного агента. За одесский клуб защитник сыграл 16 матчей. Играть за три клуба в одном сезоне запрещено Регламентом.

В случае удачного завершения переговоров Кисиль сможет сыграть за «Ворсклу» только в следующем сезоне, информирует журналист Игорь Семйон. Поэтому стороны не спешат заключать сделку и могут отложить ее до лета.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» может усилиться 21-летним защитником.