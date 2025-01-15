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  4. Олег КОЖУШКО: «Кривбасс очень рад вернуться к тренировкам»
Украина. Премьер лига
15 января 2025, 10:37 |
67
0

Олег КОЖУШКО: «Кривбасс очень рад вернуться к тренировкам»

Нападающий клуба высказался касательно возвращения из отпуска

15 января 2025, 10:37 |
67
0
Олег КОЖУШКО: «Кривбасс очень рад вернуться к тренировкам»
Instagram. Олег Кожушко

Игрок криворожского «Кривбасса» Олег Кожушко рассказал, как себя чувствует после зимней паузы, а также футболист поделился ожиданиями от предстоящего тренировочного сбора.

– Олег, поздравляем! Команда вернулась после зимней паузы. Как поддерживал форму в этот период?

– Очень рады вернуться к тренировкам, рад увидеть партнеров по команде, одним словом, всех. Всей команде в паузу была расписана программа тренировок. Я выполнял упражнения, которые нам давали тренеры.

– Насколько непросто на первых тренировках после паузы?

– Вообще не тяжело. Мы только втягиваемся, бегаем, делаем упражнения на сердце. Основная работа будет уже в Испании.

– Какие ожидания от испанского подготовительного периода?

– Хорошие ожидания, ведь мы очень соскучились по футболу. Хочется поскорее отправиться на сборы, поработать с мячом и сыграть интересные спарринги. Потому только положительные эмоции и ожидания.

Напомним, что «Кривбасс» проведет тренировочным сбор в Испании, где примет участие в семи товарищеских поединках.

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Олег Кожушко Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: ФК Кривбасс
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