Ничья против Аталанты стала тринадцатой для Ювентуса в Серии А этого сезона

14 января в рамках 20-го тура итальянского чемпионата состоялась встреча между командами «Аталанта» и «Ювентус». Матч завершился ничьей (1:1). Забитыми мячами отметились Пьер Калюлю и Матео Ретеги.

В этом розыгрыше Серии А «Ювентус» сыграл в 13 из 20 матчей вничью. Несмотря на такое количество ничьих (первое место по количеству в чемпионате) «старая сеньора» ни разу не проигрывала матч лиги в этом сезоне.

В турнирной таблице чемпионата «Ювентус» занимает 5-е место с 34 очками (7 побед, 13 ничьих, 0 поражений в 20 матчах).