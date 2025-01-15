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Италия
15 января 2025, 10:29 | Обновлено 15 января 2025, 10:30
151
1

Ничья против Аталанты стала тринадцатой для Ювентуса в Серии А этого сезона

В итальянском чемпионате «старая сеньора» занимает первое место по этому показателю

15 января 2025, 10:29 | Обновлено 15 января 2025, 10:30
151
1
Ничья против Аталанты стала тринадцатой для Ювентуса в Серии А этого сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Мотта

14 января в рамках 20-го тура итальянского чемпионата состоялась встреча между командами «Аталанта» и «Ювентус». Матч завершился ничьей (1:1). Забитыми мячами отметились Пьер Калюлю и Матео Ретеги.

В этом розыгрыше Серии А «Ювентус» сыграл в 13 из 20 матчей вничью. Несмотря на такое количество ничьих (первое место по количеству в чемпионате) «старая сеньора» ни разу не проигрывала матч лиги в этом сезоне.

В турнирной таблице чемпионата «Ювентус» занимает 5-е место с 34 очками (7 побед, 13 ничьих, 0 поражений в 20 матчах).

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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