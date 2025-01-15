Ничья против Аталанты стала тринадцатой для Ювентуса в Серии А этого сезона
В итальянском чемпионате «старая сеньора» занимает первое место по этому показателю
14 января в рамках 20-го тура итальянского чемпионата состоялась встреча между командами «Аталанта» и «Ювентус». Матч завершился ничьей (1:1). Забитыми мячами отметились Пьер Калюлю и Матео Ретеги.
В этом розыгрыше Серии А «Ювентус» сыграл в 13 из 20 матчей вничью. Несмотря на такое количество ничьих (первое место по количеству в чемпионате) «старая сеньора» ни разу не проигрывала матч лиги в этом сезоне.
В турнирной таблице чемпионата «Ювентус» занимает 5-е место с 34 очками (7 побед, 13 ничьих, 0 поражений в 20 матчах).
Juventus in Serie A this season:— WhoScored.com (@WhoScored) January 14, 2025
WWDDDWDWDDWWDDDDWDDD
20 games. 13 draws. 🤨 pic.twitter.com/yuXt5Xl6pw
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