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  4. Шаран вспомнил дружбу с бывшим футболистом Динамо
Украина. Премьер лига
15 января 2025, 10:08 |
214
0

Шаран вспомнил дружбу с бывшим футболистом Динамо

Специалист тяжело воспринял смерть друга Михаила Стельмаха

15 января 2025, 10:08 |
214
0
Шаран вспомнил дружбу с бывшим футболистом Динамо
ФК Александрия. Владимир Шаран

Известие о смерти в 58-летнем возрасте бывшего футболиста, а затем и тренера Михаила Стельмаха стало полной неожиданностью для всего футбольного сообщества Украины.

Мужчина в расцвете лет внезапно умер в понедельник в Киеве, оставив о себе только приятные воспоминания – как у болельщиков, так и у друзей, коллег и подопечных. Один из них, тренер Владимир Шаран, поделился ими со Sport.ua:

«Мы были давно знакомы с Михаилом, – сказал он. – Еще когда я впервые приехал в Киев в 1991 году, мы с ним через год или два познакомились. С тех пор и дружили, хорошо знали друг друга. Могу сказать, что Мишу Стельмаха я знал только с лучшей стороны, ведь он был порядочным, добрым и удивительно скромным человеком, настоящим профессионалом своего дела. В годы активных выступлений в футболе был хорошим игроком – выступал в киевском «Динамо», пробиться в основной состав тогда, в конце 80-х, было очень тяжело. В то время, вспоминается, все говорили о том, что в динамовском дубле был такой подбор футболистов, что любой из них мог бы усилить любую команду высшей лиги.

Хорошо помню Стельмаха и как тренера ФК «Харьков», где им была проделана отличная работа. Михаил был хорошим семьянином, воспитывая вместе с женой трех дочерей. Все они находятся вместе с матерью за границей. Сколько раз я не приезжал бы в Киев, мы всегда обязательно встречались – с Мишей и Сергеем Мизиным.

Всего несколько месяцев назад, осенью прошлого года, получилось так, что с разницей в один день нам со Стельмахом делали операцию. Было это, правда, в разных больницах. Михаилу был заменен тазобедренный сустав – и, казалось, после восстановления его уже ничто не будет донимать. После этого мы неоднократно созванивались и до операции, и на этот Новый год. Кто бы мог подумать, что все так случится?

Лично для меня смерть Миши – очень большая потеря. Потерять такого порядочного человека и хорошего друга – это очень тяжело. Он останется в моих воспоминаниях навсегда. Царство Небесное и вечная память», – сказал Владимир Шаран.

Ранее сообщалось, что Михаил Стельмах ушел из жизни в возрасте 58 лет.

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Владимир Шаран Михаил Стельмах смерть инсайд чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Сергей Мизин
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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