Представитель Украинской Премьер-лиги «Левый Берег» начала подготовку ко второй части сезона.

Команда вышла из отпуска, организовав плановый медосмотр футболистов. Кроме того столичный клуб провел первую тренировку в 2025 году на домашней базе.

Немного позже коллектив отправится в Турцию на тренировочный сбор.

ФОТО. Первая тренировка в новом году. Левый Берег вышел из отпуска