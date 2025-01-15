Украина. Премьер лига15 января 2025, 07:59 | Обновлено 15 января 2025, 08:02
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ФОТО. Первая тренировка в новом году. Левый Берег вышел из отпуска
Команда готовится к сбору в Турции
15 января 2025, 07:59 | Обновлено 15 января 2025, 08:02
116
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Представитель Украинской Премьер-лиги «Левый Берег» начала подготовку ко второй части сезона.
Команда вышла из отпуска, организовав плановый медосмотр футболистов. Кроме того столичный клуб провел первую тренировку в 2025 году на домашней базе.
Немного позже коллектив отправится в Турцию на тренировочный сбор.
ФОТО. Первая тренировка в новом году. Левый Берег вышел из отпуска
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