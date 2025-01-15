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  4. ФОТО. Первая тренировка в новом году. Левый Берег вышел из отпуска
Украина. Премьер лига
15 января 2025, 07:59 | Обновлено 15 января 2025, 08:02
116
0

ФОТО. Первая тренировка в новом году. Левый Берег вышел из отпуска

Команда готовится к сбору в Турции

15 января 2025, 07:59 | Обновлено 15 января 2025, 08:02
116
0
ФОТО. Первая тренировка в новом году. Левый Берег вышел из отпуска
ФК Левый Берег

Представитель Украинской Премьер-лиги «Левый Берег» начала подготовку ко второй части сезона.

Команда вышла из отпуска, организовав плановый медосмотр футболистов. Кроме того столичный клуб провел первую тренировку в 2025 году на домашней базе.

Немного позже коллектив отправится в Турцию на тренировочный сбор.

ФОТО. Первая тренировка в новом году. Левый Берег вышел из отпуска

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чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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