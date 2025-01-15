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15 января 2025, 07:17 | Обновлено 15 января 2025, 07:41
2025
0

ФОТО. Гвардиола покинет дом стоимостью 8,5 миллионов после развода

Черная полоса в жизни тренера «Манчестер Сити»...

15 января 2025, 07:17 | Обновлено 15 января 2025, 07:41
2025
0
ФОТО. Гвардиола покинет дом стоимостью 8,5 миллионов после развода
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола вынужден будет покинуть свой роскошный дом в Барселоне стоимостью в 8,5 млн фунтов.

Как известно, Гвардиола развелся с женой Кристиной Серрой после 30 лет совместной жизни.

Издание Daily Mail сообщает, что Гвардиола больше не будет жить в барселонском доме, который находится в одном из элитных районов города.

Источник информирует, что теперь в этом доме будет проживать экс-жена.

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Ранее в этом доме проживал другой экс-футболист «Барселоны» Рафаэль Маркес, а покупка этой недвижимости состоялась в 2021 году – тогда Гвардиола приобрел дом у неназванного российского бизнесмена. Все думали, что это признак скорого возвращения Жузепа в «Барселону» – напомним, что тогда Лапорта вернулся в президенсткое кресло, и все связывали эту покупку с возможным камбэком Гвардиолы.

Известно, что он приобрел его через компанию, которой руководил вместе со своей женой.

«Четырехэтажный дом, расположенный вблизи шестимильного участка грунтовых дорожек на окраине Барселоны под названием Carretera de les Aigues, имеет большой бассейн на территории. Он занимает участок площадью более 22 000 квадратных футов, а сам дом имеет впечатляющую площадь 8 000 квадратных футов», – описывает эту красоту журналист Жерар Кузенс.

Большую часть времени в этом доме проживала именно Кристина Серра. Пара дистанциировалась – Пеп проживает в «Deansgate CitySuites» наедине со своими мыслями.

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Артем Діхтяренко Источник: Daily Mail
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