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15 января 2025, 05:29 |
143
0

ФОТО. Зинченко обратился к одноклубнику на фоне слухов о трансфере

Жест, который говорит о многом

15 января 2025, 05:29 |
143
0
ФОТО. Зинченко обратился к одноклубнику на фоне слухов о трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Александр Зинченко опубликовал сторис в поддержку нападающего «Арсенала» Габриэла Жезуса, который получил тяжелую травму и выбыл надолго.

Украинский универсал лондонцев выразил теплые слова поддержки: «Мой брат! Возвращайся сильнее!».

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Напомним, что вокруг Зинченко ходит множество трансферных слухов – наиболее серьезный интерес проявляет дортмундская «Боруссия».

Поддержав Жезуса, Александр показал, что на данный момент все его мысли с «Арсеналом» и одноклубниками, он готов продолжать сезон в составе «канониров».

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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