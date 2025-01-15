ФОТО. Зинченко обратился к одноклубнику на фоне слухов о трансфере

Александр Зинченко опубликовал сторис в поддержку нападающего «Арсенала» Габриэла Жезуса, который получил тяжелую травму и выбыл надолго.

Украинский универсал лондонцев выразил теплые слова поддержки: «Мой брат! Возвращайся сильнее!».

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Напомним, что вокруг Зинченко ходит множество трансферных слухов – наиболее серьезный интерес проявляет дортмундская «Боруссия».

Поддержав Жезуса, Александр показал, что на данный момент все его мысли с «Арсеналом» и одноклубниками, он готов продолжать сезон в составе «канониров».