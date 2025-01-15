Англия15 января 2025, 03:23 | Обновлено 15 января 2025, 03:47
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Вест Хем – Фулхем – 3:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 21-го тура Английской Премьер-лиги
15 января 2025, 03:23 | Обновлено 15 января 2025, 03:47
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Вечером 14 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.
Вест Хэм и Фулхэм в Лондоне устроили голевую феерию (3:2).
У хозяев голы забили Карлос Солер, Томаш Соучек и Лукас Пакета. У гости дубль оформил Алекс Ивоби.
АПЛ. 21-й тур. 14 января
Вест Хэм – Фулхэм – 3:2
Голы: Солер, 31, Соучек, 33, Пакета, 67 – Ивоби, 51, 78
Видео голова и обзор
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Вест Хэм).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Солер (Вест Хэм).
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