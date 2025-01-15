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Чемпионат Англии
Вест Хэм
14.01.2025 21:30 – FT 3 : 2
Фулхэм
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Англия
15 января 2025, 03:23 | Обновлено 15 января 2025, 03:47
13
0

Вест Хем – Фулхем – 3:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Английской Премьер-лиги

15 января 2025, 03:23 | Обновлено 15 января 2025, 03:47
13
0
Вест Хем – Фулхем – 3:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.

Вест Хэм и Фулхэм в Лондоне устроили голевую феерию (3:2).

У хозяев голы забили Карлос Солер, Томаш Соучек и Лукас Пакета. У гости дубль оформил Алекс Ивоби.

АПЛ. 21-й тур. 14 января

Вест Хэм – Фулхэм – 3:2

Голы: Солер, 31, Соучек, 33, Пакета, 67 – Ивоби, 51, 78

Видео голова и обзор

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Вест Хэм).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Солер (Вест Хэм).
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Вест Хэм Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Алекс Ивоби видео голов и обзор Лукас Пакета Томаш Соучек Карлос Солер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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