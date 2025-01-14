Устроили голевую перестрелку. Вест Хэм обыграл Фулхэм в матче на 5 голов
Матч закончился со счетом 3:2 в пользу молотобойцев
14 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Фулхэмом».
Игра прошла на стадионе Лондона.
За хозяев забитыми мячами отметились Карлос Солер, Томаш Соучек и Лукас Пакета.
Гости ответили дублем Алекса Ивоби.
В турнрной таблице «Вест Хэм», имея в своем активе 26 очков, занимает 12-е место. «Фулхэм» набрал 30 пунктов и занимает 9-ю позицию.
Английская Премьер-лига. 21-й тур. 14 января
Вест Хэм – Фулхэм – 3:2
Голы: Солер, 31, Соучек, 33, Пакета, 67 – Ивоби, 51, 78
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