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Чемпионат Англии
Вест Хэм
14.01.2025 21:30 – FT 3 : 2
Фулхэм
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Англия
14 января 2025, 23:27 |
29
0

Устроили голевую перестрелку. Вест Хэм обыграл Фулхэм в матче на 5 голов

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу молотобойцев

14 января 2025, 23:27 |
29
0
Устроили голевую перестрелку. Вест Хэм обыграл Фулхэм в матче на 5 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Фулхэмом».

Игра прошла на стадионе Лондона.

За хозяев забитыми мячами отметились Карлос Солер, Томаш Соучек и Лукас Пакета.

Гости ответили дублем Алекса Ивоби.

В турнрной таблице «Вест Хэм», имея в своем активе 26 очков, занимает 12-е место. «Фулхэм» набрал 30 пунктов и занимает 9-ю позицию.

Английская Премьер-лига. 21-й тур. 14 января

Вест Хэм – Фулхэм – 3:2

Голы: Солер, 31, Соучек, 33, Пакета, 67 – Ивоби, 51, 78

Фотогалерея:

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Вест Хэм Фулхэм Карлос Солер Томаш Соучек Лукас Пакета Алекс Ивоби Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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