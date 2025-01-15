Англия15 января 2025, 00:30 | Обновлено 15 января 2025, 00:34
59
0
Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Ноттингем Форест – Ливерпуль
Голкипер «лесников» не позволил «мерсисайдцам» одержать победу
15 января 2025, 00:30 | Обновлено 15 января 2025, 00:34
59
0
14 января в рамках 21-го тура английского чемпионата на стадионе «Сити Граунд» состоялась встреча между командами «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Крис Вуд и Диогу Жота.
Статистика
Ноттингем Форест – Ливерпуль
- Владение мячом: 29% – 71%
- Ожидаемые голы (xG): 0.39 – 1.95
- Большие шансы: 1 – 4
- Удары по воротам: 6 – 23
- Удары в створ ворот: 3 – 7
- Сейвы: 5 – 2
- Угловые: 0 – 9
- Фолы: 7 – 10
- Передачи: 233 – 553
- Точные передачи: 159 – 470
- Отборы мяча: 20 – 10
- Штрафные удары: 10 – 7
- Желтые карточки: 2 – 1
В этом сезоне «Ливерпуль» в Премьер-лиге занимает первое место в турнирной таблице с 47 очками в своем активе. «Лесники» не сильно отстали от лидера и занимают второе место с 41 очками.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 14 января 2025, 09:05 7
Турки беспокоят психологические проблемы Тайсона, что может помешать бою с Джошуа
Бокс | 14 января 2025, 10:48 0
Легендарный боксер оценил карьеру украинского чемпиона
Футбол | 14.01.2025, 04:00
Футбол | 14.01.2025, 23:32
Футбол | 14.01.2025, 17:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.01.2025, 11:09 3
13.01.2025, 17:32 8
13.01.2025, 08:21 2
13.01.2025, 11:07 18
13.01.2025, 21:14 5
14.01.2025, 09:32 17
13.01.2025, 15:24 4
13.01.2025, 01:11