Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Ноттингем Форест – Ливерпуль

14 января в рамках 21-го тура английского чемпионата на стадионе «Сити Граунд» состоялась встреча между командами «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Крис Вуд и Диогу Жота.

Статистика

Ноттингем Форест – Ливерпуль

Владение мячом: 29% – 71%

Ожидаемые голы (xG): 0.39 – 1.95

Большие шансы: 1 – 4

Удары по воротам: 6 – 23

Удары в створ ворот: 3 – 7

Сейвы: 5 – 2

Угловые: 0 – 9

Фолы: 7 – 10

Передачи: 233 – 553

Точные передачи: 159 – 470

Отборы мяча: 20 – 10

Штрафные удары: 10 – 7

Желтые карточки: 2 – 1

В этом сезоне «Ливерпуль» в Премьер-лиге занимает первое место в турнирной таблице с 47 очками в своем активе. «Лесники» не сильно отстали от лидера и занимают второе место с 41 очками.