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Англия
15 января 2025, 00:30 | Обновлено 15 января 2025, 00:34
59
0

Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Ноттингем Форест – Ливерпуль

Голкипер «лесников» не позволил «мерсисайдцам» одержать победу

15 января 2025, 00:30 | Обновлено 15 января 2025, 00:34
59
0
Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Ноттингем Форест – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января в рамках 21-го тура английского чемпионата на стадионе «Сити Граунд» состоялась встреча между командами «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Крис Вуд и Диогу Жота.

Статистика

Ноттингем Форест – Ливерпуль

  • Владение мячом: 29% – 71%
  • Ожидаемые голы (xG): 0.39 – 1.95
  • Большие шансы: 1 – 4
  • Удары по воротам: 6 – 23
  • Удары в створ ворот: 3 – 7
  • Сейвы: 5 – 2
  • Угловые: 0 – 9
  • Фолы: 7 – 10
  • Передачи: 233 – 553
  • Точные передачи: 159 – 470
  • Отборы мяча: 20 – 10
  • Штрафные удары: 10 – 7
  • Желтые карточки: 2 – 1

В этом сезоне «Ливерпуль» в Премьер-лиге занимает первое место в турнирной таблице с 47 очками в своем активе. «Лесники» не сильно отстали от лидера и занимают второе место с 41 очками.

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Ливерпуль Ноттингем Форест Ноттингем Форест - Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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