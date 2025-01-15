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Мансфилд Таун
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Уиган
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Кубок Англии
15 января 2025, 00:43 |
22
0

В следующем туре ждет Ман Сити. Лейтон Ориент обыграл Дерби Каунти

Команды определили сильнейшего в 1/32 финала Кубка Англии лишь в серии пенальти

15 января 2025, 00:43 |
22
0
В следующем туре ждет Ман Сити. Лейтон Ориент обыграл Дерби Каунти
Getty Imags/Global Images Ukraine

14 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Лейтон Ориент» и «Дерби Каунти».

Игра прошла на стадионе «Бризбейн Роуд» в Лондоне.

На 20-й минуте нападающий «Лейтон Ориент» Чарли Келман вывел свою команду вперед.

Через 4 минуты нападающий «Дерби Каунти» Даяну Браун сравнял счет.

В основное время и экстраймы коллективы не сумели определить сильнейшего. «Лейтон Ориент» вырвал победу в серии пенальти со счетом 6:5.

В 1/16 финала соперником представителя третьего по силе дивизиона Англии станет «Манчестер Сити», который уничтожил «Солфорд» со счетом 8:0.

Кубок Англии. 1/32 финала. 15 января

Мансфилд Таун – Уиган – 0:2

Голы: Осгорд, 48, 54

Престон – Чарльтон – 2:1

Голы: Осмаич, 32, 47 – Берри, 40

Лейтон Ориент – Дерби Каунти – 1:1 (6:5)

Голы: Келман, 20 – Браун, 24

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Лейтон Ориент Дерби Каунти Мансфилд Таун Уиган Престон Чарльтон Манчестер Сити Кубок Англии по футболу серия пенальти
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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