В следующем туре ждет Ман Сити. Лейтон Ориент обыграл Дерби Каунти
Команды определили сильнейшего в 1/32 финала Кубка Англии лишь в серии пенальти
14 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Лейтон Ориент» и «Дерби Каунти».
Игра прошла на стадионе «Бризбейн Роуд» в Лондоне.
На 20-й минуте нападающий «Лейтон Ориент» Чарли Келман вывел свою команду вперед.
Через 4 минуты нападающий «Дерби Каунти» Даяну Браун сравнял счет.
В основное время и экстраймы коллективы не сумели определить сильнейшего. «Лейтон Ориент» вырвал победу в серии пенальти со счетом 6:5.
В 1/16 финала соперником представителя третьего по силе дивизиона Англии станет «Манчестер Сити», который уничтожил «Солфорд» со счетом 8:0.
Кубок Англии. 1/32 финала. 15 января
Мансфилд Таун – Уиган – 0:2
Голы: Осгорд, 48, 54
Престон – Чарльтон – 2:1
Голы: Осмаич, 32, 47 – Берри, 40
Лейтон Ориент – Дерби Каунти – 1:1 (6:5)
Голы: Келман, 20 – Браун, 24
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