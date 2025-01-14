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Англия
14 января 2025, 23:59 | Обновлено 15 января 2025, 00:05
124
0

Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Брентфорд – Манчестер Сити

«Горожане» упустили победу на последних минутах матча

14 января 2025, 23:59 | Обновлено 15 января 2025, 00:05
124
0
Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Брентфорд – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января в рамках 21-го тура английского чемпионата состоялся матч между командами «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась вничью (2:2). Фоден отметился дублем, а Висса и Нергор забили по одному мячу.

Статистика

Брентфорд – Манчестер Сити

  • Владение мячом: 45% – 55%
  • Ожидаемые голы (xG): 2.47 – 2.10
  • Большие шансы: 3 – 5
  • Удары по воротам: 18 – 21
  • Удары в створ ворот: 6 – 8
  • Сейвы: 6 – 3
  • Угловые: 4 – 5
  • Фолы: 4 – 4
  • Передачи: 404 – 508
  • Точные передачи: 328 – 442
  • Отборы мяча: 10 – 12
  • Штрафные удары: 4 – 4
  • Желтые карточки: 0 – 0

«Манчестер Сити» после 21 сыгранного матча в АПЛ занимает 6-е место в турнирной таблице с 35 очками, «Брентфорд» – 10-е место с 28 очками.

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футбол Англия
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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