Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Брентфорд – Манчестер Сити

14 января в рамках 21-го тура английского чемпионата состоялся матч между командами «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась вничью (2:2). Фоден отметился дублем, а Висса и Нергор забили по одному мячу.

Статистика

Брентфорд – Манчестер Сити

Владение мячом: 45% – 55%

Ожидаемые голы (xG): 2.47 – 2.10

Большие шансы: 3 – 5

Удары по воротам: 18 – 21

Удары в створ ворот: 6 – 8

Сейвы: 6 – 3

Угловые: 4 – 5

Фолы: 4 – 4

Передачи: 404 – 508

Точные передачи: 328 – 442

Отборы мяча: 10 – 12

Штрафные удары: 4 – 4

Желтые карточки: 0 – 0

«Манчестер Сити» после 21 сыгранного матча в АПЛ занимает 6-е место в турнирной таблице с 35 очками, «Брентфорд» – 10-е место с 28 очками.