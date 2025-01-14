Англия14 января 2025, 23:59 | Обновлено 15 января 2025, 00:05
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Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Брентфорд – Манчестер Сити
«Горожане» упустили победу на последних минутах матча
14 января 2025, 23:59 | Обновлено 15 января 2025, 00:05
124
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14 января в рамках 21-го тура английского чемпионата состоялся матч между командами «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась вничью (2:2). Фоден отметился дублем, а Висса и Нергор забили по одному мячу.
Статистика
Брентфорд – Манчестер Сити
- Владение мячом: 45% – 55%
- Ожидаемые голы (xG): 2.47 – 2.10
- Большие шансы: 3 – 5
- Удары по воротам: 18 – 21
- Удары в створ ворот: 6 – 8
- Сейвы: 6 – 3
- Угловые: 4 – 5
- Фолы: 4 – 4
- Передачи: 404 – 508
- Точные передачи: 328 – 442
- Отборы мяча: 10 – 12
- Штрафные удары: 4 – 4
- Желтые карточки: 0 – 0
«Манчестер Сити» после 21 сыгранного матча в АПЛ занимает 6-е место в турнирной таблице с 35 очками, «Брентфорд» – 10-е место с 28 очками.
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