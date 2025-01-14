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Кубок Испании
Оренсе
14.01.2025 22:00 – FT 0 : 2
Валенсия
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Кубок Испании
14 января 2025, 23:56 |
59
0

Известен первый четвертьфиналист Кубка Испании. Валенсия одолела Оренсе

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу летучих мышей

14 января 2025, 23:56 |
59
0
Известен первый четвертьфиналист Кубка Испании. Валенсия одолела Оренсе
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между «Оренсе» и «Валенсией».

Игра прошла на стадионе «Куото» в Оренсе.

Первый гол в матче коллективы сумели забить благодаря автоголу защитника хозяев, выступающих в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании, Франсиско Кармона Гарсии. Под конец матча нападающий «Валенсии» Умар Садик удвоил преимущество своей команды.

В 1/16 финала «Валенсия» со счетом 2:0 одолела «Эльденсе», а «Оренсе» - сенсационно выбил «Вальядолид» (3:2). «Летучие мыши» стали первой командой, которая вышла в 1/4 кубка Испании сезона 2024/25.

Кубок Испании. 1/8 финала. 14 января

Оренсе – Валенсия – 0:2

Голы: Кармон Гарсия, 50 (автогол), Садик, 78

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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