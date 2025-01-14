Известен первый четвертьфиналист Кубка Испании. Валенсия одолела Оренсе
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу летучих мышей
Во вторник, 14 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между «Оренсе» и «Валенсией».
Игра прошла на стадионе «Куото» в Оренсе.
Первый гол в матче коллективы сумели забить благодаря автоголу защитника хозяев, выступающих в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании, Франсиско Кармона Гарсии. Под конец матча нападающий «Валенсии» Умар Садик удвоил преимущество своей команды.
В 1/16 финала «Валенсия» со счетом 2:0 одолела «Эльденсе», а «Оренсе» - сенсационно выбил «Вальядолид» (3:2). «Летучие мыши» стали первой командой, которая вышла в 1/4 кубка Испании сезона 2024/25.
Кубок Испании. 1/8 финала. 14 января
Оренсе – Валенсия – 0:2
Голы: Кармон Гарсия, 50 (автогол), Садик, 78
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