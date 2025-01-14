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Англия
14 января 2025, 23:32 | Обновлено 14 января 2025, 23:52
223
0

Фоден обогнал Коутиньо по количеству голевых действий в АПЛ

Английский нападающий в матче против «Брентфорда» оформил дубль

14 января 2025, 23:32 | Обновлено 14 января 2025, 23:52
223
0
Фоден обогнал Коутиньо по количеству голевых действий в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

14 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги состоялась встреча между командами «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Матч завершился ничьей (2:2). Фоден отметился дублем, а Висса и Нергор забили по одному голу.

В этом матче Филу Фодену удалось обогнать экс игрока «Ливерпуля» Филиппа Коутиньо по количеству голевых действий в АПЛ: английский игрок имеет на своем счету 86 Г+А, в то время как Филипп за все свое время пребывания в английском чемпионате отметился 85 голевыми действиями.

В этом розыгрыше Премьер-Лиги Фоден в 16 матчах забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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Филиппе Коутиньо Фил Фоден Манчестер Сити Брентфорд Брентфорд - Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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