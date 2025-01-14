Фоден обогнал Коутиньо по количеству голевых действий в АПЛ

14 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги состоялась встреча между командами «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Матч завершился ничьей (2:2). Фоден отметился дублем, а Висса и Нергор забили по одному голу.

В этом матче Филу Фодену удалось обогнать экс игрока «Ливерпуля» Филиппа Коутиньо по количеству голевых действий в АПЛ: английский игрок имеет на своем счету 86 Г+А, в то время как Филипп за все свое время пребывания в английском чемпионате отметился 85 голевыми действиями.

В этом розыгрыше Премьер-Лиги Фоден в 16 матчах забил 4 гола и отдал 1 ассист.