Фоден обогнал Коутиньо по количеству голевых действий в АПЛ
Английский нападающий в матче против «Брентфорда» оформил дубль
14 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги состоялась встреча между командами «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Матч завершился ничьей (2:2). Фоден отметился дублем, а Висса и Нергор забили по одному голу.
В этом матче Филу Фодену удалось обогнать экс игрока «Ливерпуля» Филиппа Коутиньо по количеству голевых действий в АПЛ: английский игрок имеет на своем счету 86 Г+А, в то время как Филипп за все свое время пребывания в английском чемпионате отметился 85 голевыми действиями.
В этом розыгрыше Премьер-Лиги Фоден в 16 матчах забил 4 гола и отдал 1 ассист.
G/A in the Prem:— StatMuse FC (@statmusefc) January 14, 2025
86 — Phil Foden
85 — Philippe Coutinho pic.twitter.com/Yq3UISUFWk
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хвича Кварацхелия покинет «Наполи»
Соперники сборной Украины в «перестрелке» забросили 13 шайб